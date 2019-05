'Da nismo puno ispred SAD-a, Trump nas nikad ne ni napao'

Biti u stanju rasti u najtežem borbenom okruženju je prilika da pokažemo koliko smo veliki, kaže Ren Zhengfei.

Osnivač Huaweija u intervjuu za Bloomberg pokazao je svoj prkosan stav prema Sjedinjenim Državama nakon što je Trumpova administracija prije desetak dana njegovu tvrtku stavila na crnu listu, stvorivši tako strah za nekoliko stotina milijuna korisnika drugog najvećeg proizvođača mobitela na svijetu.

Na pitanje voditelja kako će raditi mobitele bez čipova i softvera koji su donedavno nabavljali od američkih korporacija, kineski milijarder dao je smiren odgovor.

“The U.S. is not the international police.”



CEO Ren Zhengfei says Huawei can survive with or without U.S. cooperation pic.twitter.com/EUribSLGYW