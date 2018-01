Daje 'osjećaj pušenja': 'Hi-tech cigareta' za svijet bez dima

Ruke mi mirišu, one zaista i dalje mirišu, bila je mi je prva reakcija nakon korištenja IQOS-a. Naime, strastveni sam pušač godinama, ali i veliki ovisnik o kremama za ruke. Ovo drugo nije imalo baš smisla čim bih zapalila cigaretu. Sad već mjesec dana ne pušim. Koristim IQOS, novu ‘hi-tech cigaretu’. Philip Morris je zamislio budućnost u kojem nema zadimljenih prostora cigaretnim dimom, te im je krajnji cilj prestati proizvoditi cigarete. I u tome, barem kod mene, uspijevaju, rekla nam je Anita koja se prabacila na Iqos.

Foto: 24sata.hr

- Prvi put sam IQOS probala u Italiji, u obilasku tamošnje Philip Morris tvornice, i okus mi na prvu nije najbolje odgovarao. Bilo mi je u redu, ali malo čudno. I nedostajala mi je moja dobro poznata cigareta, ali čvrsta u naumu prestanka pušenja i nakon samo nekoliko sati te nekoliko korištenja, dogodio se ‘čarobni klik’. Taj uređaj mi je postao najbolji prijatelj. Nema dima, nema pepela, nema smrada - kaže Anita.

Kako funkcionira? U elektronički uređaj se umeće duhanski nastavak koji se onda zagrijava do maksimalno 350 stupnjeva pa tako nema izgaranja (cigareta gori na iznad 600 stupnjeva Celzijevih i tad se oslobađaju štetne tvari i spojevi koje unosimo u organizam kao i smrad koji ulazi u kosu, odjeću, ruke, auto, stan...). Pri korištenju IQOS se oslobađa para koja vam pruža pravi okus duhana, ali s blagim ili gotovo nikakvim mirisom i za par sekundi ispari. Traje u prosjeku kao i cigareta. Duhanski nastavci koji se stavljaju u uređaj zovu se HEETS i dolaze u nekoliko varijanti, a već su dostupni u Hrvatskoj. U pakiranju ih ima 20. Nakon svakog korištenja, uređaj se puni 4 minute tako da ne postoji opcija ni ‘jedna za drugom’ što je pušačima dobro znano.

Foto: Iqos

- Naša ambicija je da jednog dana svi pušači, koji ne žele ili ne mogu prestati pušiti cigarete, koriste bezdimne proizvode. Mi vjerujemo da ćemo jednog dana prestati proizvoditi cigarete i da naša vizija ‘budućnosti bez dima’ stvarno može postati realnost - objasnio je Ivan Tolić iz Philip Morris podružnice u Zagrebu. Dodaje da već više od desetljeća ulažu u razvoj revolucionarnih proizvoda i u njihovu znanstvenu procjenu. Kaže da je to prvi komercijalizirani proizvod Philip Morrisa i rezultati tamo gdje je u prodaji pokazuju ohrabrujuće rezultate. U posljednjih deset godina kompanija ulaže velike napore i provodi intenzivna istraživanja, te su već uložili oko 3 milijarde dolara.

Foto: Iqos

Rezultati su vidljivi - preko 3,7 milijuna pušača diljem svijeta je prestalo pušiti i koristi IQOS koji je već je osvojio i 15 posto tržišta u Japanu, a u Italiji već ima do gotovo dva posto udjela. Kompanija je sagradila novu tvornicu u blizini Bologne koja zapošljava više od 500 ljudi i godišnje može proizvesti do 30 milijardi duhanskih umetaka. To je otprilike 6 posto od prodaje svih cigareta na godišnjoj razini u EU…