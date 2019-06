'Dan BezVeze': Bez mobitela i interneta izdržali su cijeli dan

Kad dijete samostalno kreće u školu, dajemo mu stotine uputa kako se čuvati.

No kad mu damo mobitel, dakle cijeli svijet na dlanu, uopće ne pazimo što rade, kaže Mirena Maljković, nastavnica informatike u zagrebačkoj Osnovnoj školi Jure Kaštelan. Ona već nekoliko godina organizira manifestaciju 'Dan BezVeze', kad učenici pri kraju školske godine jedan dan provedu u mnogobrojnim aktivnostima sa svojim nastavnicima, ali bez - ekrana i interneta.

Foto: Dan bezveze

- Cilj je bio pokazati im da se mogu i drugačije zabavljati bez ekrana, a usput da se možda svatko u nečemu nađe, možda otkrije neki novi talent, vještinu - kaže Mirena.

Učenici su isprobali capoeiru, parkour, igrali su school pub kviz s poznatom 'lovkinjom' Moranom Zibar, a nastavnici su im se posvetili izvan okvira nastavnog sadržaja. Jedino se, ističe Mirena, nije priključilo dovoljno roditelja. A upravo su oni, ističe, ključ u usmjeravanju djece pri korištenju digitalnih tehnologija.

Foto: Dan bezveze

- Roditelji trebaju puno više razgovarati s djecom. Imam osjećaj da razmišljaju: 'Ja to ne razumijem, pa to neću', a to je vrlo pogrešan stav - kaže Mirena upozoravajući kako djecu treba usmjeravati u korištenju tehnologija.

Iako se čini da oni puno znaju, činjenica je da mobitele koriste tek za zabavu, koja zbog nepostojanja prave zaštite može biti vrlo opasna.

Stoga je važno da neprestano s njima razgovarate o tome što gledaju na internetu, da se upoznate s aplikacijama koje koriste te ih naučite kritički razmišljati o sadržajima koje koriste, ističe Maljković.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.