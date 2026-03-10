DARPA razvija novu misterioznu letjelicu, neće trebati pistu, a letjet će brzo kao zrakoplov

Američka agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA) predstavila je novi eksperimentalni zrakoplov X-76, razvijen u sklopu programa SPRINT (SPeed and Runway INdependent Technologies). Cilj im je bio riješiti jedan od najvećih izazova suvremenog zrakoplovstva, izbor između velike brzine zrakoplova koji trebaju pistu i fleksibilnosti helikoptera koji mogu uzlijetati gotovo bilo gdje.

Novi zrakoplov djelo je kompanije Bell Textron, Inc., nakon što je projekt uspješno prošao fazu provjere dizajna. Oznaka X-76 svrstava ga u poznatu liniju eksperimentalnih 'X-zrakoplova', koji desetljećima služe za pomicanje granica zrakoplovne tehnologije. Broj 76 simbolično se poklapa s 250. obljetnicom Sjedinjenih Američkih Država te podsjeća na revolucionarnu godinu 1776.

Program je u drugu fazu razvoja ušao u svibnju 2025., kada je odabran Bell kao glavni izvođač.Projekt sada prelazi u fazu proizvodnje, integracije sustava, sklapanja i zemaljskih testiranja demonstracijskog zrakoplova. Nakon završetka druge faze projekta slijedi faza letačkih testiranja, koja bi prema planovima trebala započeti početkom 2028. godine.

Eksperimentalni X-76, u teoriji bi trebao spojiti sve želje specijalnih snaga, a to je krstarenje brzinom većom od 400 čvorova (više od 740 km/h), mogućnost lebdenja u zahtjevnim i nepripremljenim uvjetima i let s neuređenih površina, bez potrebe za klasičnom pistom.

Zapovjednik Ian Higgins, voditelj programa SPRINT u DARPA-i, istaknuo je da pista u vojnom zrakoplovstvu često predstavlja i prednost i ranjivost.

- Predugo je pista bila istodobno i prednost i ograničenje. Omogućavala je brzinu, ali stvarala kritičnu ranjivost. Programom SPRINT ne razvijamo samo novi X-zrakoplov, već stvaramo nove operativne mogućnosti: element iznenađenja, brzo pojačanje snaga i brzinu koja može spašavati živote bilo gdje u svijetu, bez potrebe za pistom - rekao je Higgins.