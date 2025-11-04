Datum izlaska novog GTA 6 sve bliži; ako ga opet ne odgode?

Rockstar je početkom svibnja objavio da GTA 6 izlazi 26. svibnja 2026., umjesto u prvotnom prozoru “jesen 2025.”, uz ispriku fanovima i poruku da je cilj isporučiti kvalitetu. Datum je vidljiv na službenoj stranici igre i u objavama studija.

Nakon službene objave, dio medija i fanova periodično diže paniku oko mogućeg novog kašnjenja, najčešće zbog manjih izmjena na Rockstarovoj web stranici ili spekulacija s društvenih mreža. To su zasad samo glasine bez potvrde; službeni kanali i dalje navode isti datum.

Pogledajte kako će izgledati GTA 6, jednom kad izađe:

Take-Two je kroz komunikaciju s ulagačima potvrdio da plan ostaje nepromijenjen, što sugerira da je novi rok usklađen s poslovnim očekivanjima. Platforme su PS5 i Xbox Series X|S; PC verzija nije najavljena. Očekuje se da će PC verzija izaći oko godinu dana nakon toga, ali i to je zasad bez ikakve potvrde.

Dakle, da zaključimo; sve dok se ne pojavi nova službena objava Rockstara ili Take-Twoa, jedino što vrijedi je datum 26. svibnja 2026. Sve ostalo spada u kategoriju “priča bez pečata”, a nadamo se da će tako i ostati.