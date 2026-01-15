Deaktivirali čak 4,7 milijuna tinejdžerskih profila u prvom mjesecu zabrane u Australiji

Tvrtke društvenih medija kolektivno su deaktivirale gotovo pet milijuna računa koji pripadaju australskim tinejdžerima samo ‌mjesec dana nakon što je prva svjetska zabrana za mlađe od 16 godina stupila na snagu, rekao je regulator interneta u zemlji, što je znak da je mjera imala brz i sveobuhvatan utjecaj.

Povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant rekla je da su platforme do sada uklonile oko 4,7 milijuna računa koje su posjedovali mlađi od 16 godina kako bi se uskladile sa zakonom koji je stupio na snagu 10. prosinca. Neke platforme su rekle da će početi zatvarati takve račune u tjednima prije roka.

To su prvi vladini podaci o usklađenosti i sugeriraju da platforme poduzimaju značajne korake kako bi se pridržavale zakona koji bi ih mogao kazniti s do 33 milijuna američkih dolara zbog nepoštivanja, dok djeca i njihovi roditelji ne snose odgovornost.

Brojka je daleko veća od procjena koje su kružile prije zakona i jednaka je tome da svaki Australac u dobi od 10 do 16 godina ima više od dva računa, na temelju podataka o stanovništvu. Meta je prethodno izjavila da je uklonila oko 550.000 računa maloljetnika sa svojeg Instagrama, Facebooka i Threadsa. Pravilo minimalne dobi također se primjenjuje na Googleov YouTube, TikTok, Snapchat i Elona Muska X, bivši Twitter. Reddit je izjavio da se pridržava, ali tuži vladu tražeći poništenje zabrane. Vlada kaže da će se braniti.

"Jasno je da regulatorne smjernice i angažman eSafetyja s platformama već daju značajne rezultate", rekla je povjerenica Grant u priopćenju.

Neki računi maloljetnika i dalje su aktivni i prerano je za proglašenje potpune usklađenosti, dodala je. Sve tvrtke koje su u početku bile obuhvaćene zabranom rekle su da će se pridržavati.

Inman Grant rekla je da će trebati vremena da se učinkovite provjere dobi učvrste, ali povratne informacije od pružatelja usluga osiguranja dobi - obično dobavljača softvera trećih strana koje angažiraju platforme - ukazuju na to da je uvođenje u Australiji bilo glatko, potpomognuto edukacijom javnosti prije zabrane.

Neke manje aplikacije društvenih medija izvijestile su o porastu preuzimanja u Australiji uoči prosinačkog uvođenja zabrane, a eSafety je rekao da će pratiti takozvane trendove migracije. Ali rekao je da se početni skok preuzimanja nije pretvorio u održivo korištenje.

Stručnjaci za mentalno zdravlje u sklopu studije pratit će tijekom nekoliko godina dugoročni utjecaj zabrane.