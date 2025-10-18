DeepSeek AI odabrao tri altcoina za koja se očekuje udvostručenje vrijednosti do kraja godine

DeepSeek AI proveo je analizu portfelja kriptovaluta s fokusom na kraj 2025. godine.

Odabrana su tri projekta za koja se očekuje da će udvostručiti vrijednost do kraja godine: Solana (SOL), Ripple (XRP) i Chainlink (LINK).

AI analiza može poslužiti kao vodič za izgradnju portfelja kriptovaluta za 2026. godinu.

Kako institucionalni investitori sve više ulaze na tržište, a regulatorno okruženje postaje stabilnije, sve veća pažnja usmjerena je na altcoine s praktičnom primjenom.

Solana: Zapažen altcoin s visokobrzinskom mrežom

Prema analizi DeepSeek AI-a, 10% ukupnog portfelja dodijeljeno je Solani zbog njezine obećavajuće budućnosti.

Pozadina toga leži u rastućem interesu institucionalnih investitora, budući da velike investicijske kuće podnose zahtjeve za pokretanje Solana ETF-ova.

Solana je privukla mnoge developere svojom brzom i niskotroškovnom mrežom te se etablira kao vodeća platforma za DeFi i NFT projekte.

Dvije ključne prednosti Solane su tehnološka superiornost i potpora institucionalnih investitora.

Brzina obrade transakcija znatno premašuje onu kod Ethereuma (ETH), a zajednica developera vrlo je aktivna.

Ripple: Prevladavanje regulatornih izazova ubrzava usvajanje među financijskim institucijama

Ripple također ima 10% udjela u preporučenom portfelju.

Pohvaljena je uvođenje Ripple stablecoina i uspostava regulatornog okvira, što je analizirano kao važan korak koji mijenja dinamiku tržišta.

XRP se godinama suočavao s pravnim izazovima s Američkom komisijom za vrijednosne papire (SEC), ali se situacija poboljšala u 2025. godini.

Prevladavanjem regulatornih prepreka, stvoreno je okruženje u kojem institucionalni investitori i financijske institucije mogu sigurno koristiti XRP.

Upotreba Ripple tehnologije u međunarodnim doznakama već je dokazana, a nekoliko financijskih institucija već ju je usvojilo.

Kao altcoin koji cilja udvostručenje vrijednosti do kraja godine, Ripple bi mogao dodatno potvrditi svoju praktičnost i stabilno se pozicionirati na tržištu.

Chainlink: Ključna komponenta Web3 infrastrukture

Chainlink čini 5% portfelja.

Odabran je zbog svoje izvrsne međulančane funkcionalnosti, postignute implementacijom Cross-Chain Interoperability Protocola (CCIP).

Chainlink omogućuje siguran prijenos podataka između različitih blockchaina i prepoznat je kao ključna komponenta Web3 infrastrukture.

Mnogi DeFi projekti koriste Chainlink oracle servise za cijene, što ga čini važnim dijelom ekosustava.

U altcoin tržištu, projekti s infrastrukturnim značajem očekuju stabilnu potražnju.

Ovaj projekt se također očekuje da će udvostručiti vrijednost do kraja godine, a hvaljen je zbog tehnološke izvrsnosti i tržišne neophodnosti.

Bitcoin Hyper: Prikupljenih 23 milijuna dolara čini ga potencijalnim favoritom krajem godine

Dok tržište altcoina bilježi snažan rast, Bitcoin Hyper (HYPER) - Layer 2 rješenje za skaliranje Bitcoina - privlači sve više pažnje.

Riječ je o novoj kriptovaluti koja ima za cilj ubrzati transakcije i smanjiti troškove, zadržavajući pritom robusnu sigurnost Bitcoina.

Prema whitepaperu, integracija zero-knowledge rollup tehnologije s Solana Virtual Machineom (SVM) smanjuje vrijeme generiranja Bitcoin blokova s uobičajenih 10 minuta na svega nekoliko sekundi, omogućujući gotovo trenutačne transakcije.

Trenutna pretprodaja već je prikupila više od 23 milijuna dolara.

Kupnja HYPER-a je jednostavna - dovoljno je povezati novčanik na službenoj stranici i kupiti tokene korištenjem podržanih valuta poput ETH ili BNB.

Ukupna ponuda tokena iznosi 21 milijardu HYPER-a, od čega je 30% namijenjeno razvoju, 25% financiranju, a 20% marketingu.

Stručnjaci predviđaju da bi se cijena HYPER-a mogla povećati u odnosu na početnu cijenu od 0,012975 USD nakon token generation eventa (TGE), prateći oporavak tržišta Bitcoina.

Pretprodaja bi trebala završiti oko četvrtog kvartala 2025. godine, nakon čega će kriptovaluta biti listana na Uniswapu.

Uz glavne altcoine, inovativna Layer 2 rješenja poput Bitcoin Hypera dobivaju na zamahu dok investitori traže prilike za udvostručenje zarade do kraja godine.

