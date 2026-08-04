Dio rakete SpaceX-a srušit će se na Mjesec i stvoriti novi krater

Očekuje se da će odbačeni gornji stupanj rakete Falcon 9, tvrtke SpaceX, udariti u Mjesec u srijedu, 5. kolovoza 2026. godine, postavši tako još jedan komad svemirskog otpada koji će ostaviti trajni trag na drugom nebeskom tijelu. Ovaj nenamjerni sudar, iako zabrinjavajuć, predstavlja i rijetku priliku znanstvenicima za proučavanje Mjesečeve površine u kontroliranim uvjetima. Događaj istovremeno naglašava rastući problem svemirskog otpada koji postaje sve veća prijetnja budućim svemirskim misijama, pa čak i planiranim bazama na Mjesecu.

Detalji predviđenog sudara

Komad svemirskog metala težak četiri tone trenutno juri prema Mjesecu brzinom od približno 8.700 kilometara na sat. Prema preciznim izračunima, sudar bi se trebao dogoditi na zapadnom rubu Mjesečeve strane okrenute prema Zemlji, u blizini kratera Einstein. Iako se sam bljesak udara vjerojatno neće moći vidjeti sa Zemlje jer se događa na osunčanoj strani Mjeseca, posljedice će biti mjerljive i potencijalno vidljive. Udar se događa na Mjesecu, koji je od Zemlje udaljen oko 384.000 kilometara, što znači da nema nikakve opasnosti za nas na planetu.

Znanstvenici vjeruju da će udar stvoriti potpuno novi krater, udubljenje u obliku zdjele, čiji bi promjer mogao iznositi između 20 i 30 metara. Prilikom sudara, u svemir će biti izbačen oblak prašine i sitnih komada stijena s Mjesečeve površine. Taj se oblak, poznat kao izbačeni materijal (ejecta plume), mogao bi biti vidljiv snažnim teleskopima sa Zemlje nekoliko minuta nakon udara. Ipak, to zasigurno neće biti prizor koji će većina ljudi moći uočiti običnim dalekozorom iz svog dvorišta.

Znanstvena prilika usred rastuće zabrinutosti

Iako se radi o nekontroliranom padu, događaj je i primjer potencijalnih rizika koje uzrokuje svemirski otpad - objekti koje je čovjek ostavio u svemiru nakon završenih misija. Kako sve više zemalja i privatnih tvrtki planira misije na Mjesec, uključujući uspostavu stalnih baza, nedostatak propisa za odlaganje svemirskog otpada postaje sve veća briga. Cislunarni prostor, područje između Zemlje i Mjeseca, postaje sve zagušeniji odbačenim dijelovima raketa i satelita.

S druge strane, ovaj sudar znanstvenicima pruža jedinstvenu priliku. Budući da su masa, brzina i putanja objekta precizno poznati, oni mogu iskoristiti udar za kalibraciju i testiranje svojih modela o tome kako nastaju krateri. To će im pomoći da mnogo bolje razumiju i prirodne udare meteoroida, čiji su parametri često nepoznati. Ključnu ulogu u promatranju imat će letjelice koje već kruže oko Mjeseca. Očekuje se da će NASA-in Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) i južnokorejski orbiter Danuri snimiti detaljne fotografije područja prije i poslije udara. Usporedbom tih snimaka, znanstvenici će moći analizirati novonastali krater i izbačeni materijal te saznati više o tome kako ovakvi sudari mijenjaju Mjesečevu površinu.

Kako je odbačena raketa završila na putu prema Mjesecu?

Ovaj gornji stupanj rakete dio je misije koja je lansirana 15. siječnja 2025. godine, a koja je nosila dva privatna lunarna lendera: Blue Ghost tvrtke Firefly Aerospace i Resilience japanske tvrtke ispace. Nakon što je uspješno postavio lendere na njihovu putanju prema Mjesecu, stupnju rakete nije ostalo dovoljno goriva za izvođenje manevra kontroliranog povratka u Zemljinu atmosferu ili za bijeg u stabilnu orbitu oko Sunca. Umjesto toga, ostao je u kaotičnoj, izduženoj orbiti oko Zemlje više od godinu dana. S vremenom su ga gravitacijske sile Zemlje i Mjeseca usmjerile na putanju koja neizbježno vodi prema sudaru. Stručnjaci ističu da se ovaj sudar mogao izbjeći da je misija uključivala plan za sigurno odlaganje raketnog stupnja.

Povijest udara o Mjesec

Ovo nije prvi put da je objekt koji je stvorio čovjek udario u Mjesec, bilo slučajno ili namjerno. U ožujku 2022. godine, stupanj kineske rakete srušio se na dalju stranu Mjeseca, iznenadivši znanstvenike stvaranjem neobičnog dvostrukog kratera. Za razliku od tog događaja, nadolazeći udar dogodit će se na bližoj strani, što otvara mogućnost promatranja oblaka prašine sa Zemlje.

Tijekom slavnog programa Apollo šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća, NASA je čak i namjerno usmjeravala veće stupnjeve moćnih raketa Saturn V da udare u Mjesec. Ti su kontrolirani udari imali jasan znanstveni cilj: korišteni su za kalibraciju osjetljivih seizmometara koje su astronauti ostavili na površini. Podaci dobiveni iz tih udara pružili su dragocjene informacije o unutrašnjoj strukturi Mjeseca. Nadolazeći sudar SpaceX-ovog stupnja rakete stoga je i slučajan eksperiment i podsjetnik na trajni utjecaj čovječanstva na nebeska tijela, te potiče hitnu raspravu o budućem upravljanju aktivnostima u svemiru.

*uz korištenje AI-ja