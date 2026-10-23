Izvršni direktor koncerna Antonio Filosa javno se ispričao kupcima zbog kvarova koji su narušili ugled brojnih modela i povjerenje u marke grupacije
REMEN U ULJU
Direktor Stellantisa se ispričao zbog 1.2 PureTech motora
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Godinama su trocilindrični benzinski motori 1.2 PureTech bili jedan od najraširenijih pogonskih sklopova u automobilima Peugeota, Citroëna i Opela, ali i jedan od najvećih izvora nezadovoljstva njihovih vlasnika. Sada je problem stigao i do samog vrha Stellantisa. Izvršni direktor koncerna Antonio Filosa javno se ispričao kupcima zbog kvarova koji su narušili ugled brojnih modela i povjerenje u marke grupacije.
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