Direktor Stellantisa se ispričao zbog 1.2 PureTech motora

Godinama su trocilindrični benzinski motori 1.2 PureTech bili jedan od najraširenijih pogonskih sklopova u automobilima Peugeota, Citroëna i Opela, ali i jedan od najvećih izvora nezadovoljstva njihovih vlasnika. Sada je problem stigao i do samog vrha Stellantisa. Izvršni direktor koncerna Antonio Filosa javno se ispričao kupcima zbog kvarova koji su narušili ugled brojnih modela i povjerenje u marke grupacije.



Pročitajte više na Autostartu.