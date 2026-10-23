Obavijesti

Tech

Komentari 2
REMEN U ULJU

Direktor Stellantisa se ispričao zbog 1.2 PureTech motora

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Direktor Stellantisa se ispričao zbog 1.2 PureTech motora
Foto: autostart.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Izvršni direktor koncerna Antonio Filosa javno se ispričao kupcima zbog kvarova koji su narušili ugled brojnih modela i povjerenje u marke grupacije

Admiral

Godinama su trocilindrični benzinski motori 1.2 PureTech bili jedan od najraširenijih pogonskih sklopova u automobilima Peugeota, Citroëna i Opela, ali i jedan od najvećih izvora nezadovoljstva njihovih vlasnika. Sada je problem stigao i do samog vrha Stellantisa. Izvršni direktor koncerna Antonio Filosa javno se ispričao kupcima zbog kvarova koji su narušili ugled brojnih modela i povjerenje u marke grupacije.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Prije 25 godina Steve Jobs je iz džepa izvadio iPod i zauvijek promijenio svijet glazbe
NJEGOV DUH I DANAS ŽIVI

Prije 25 godina Steve Jobs je iz džepa izvadio iPod i zauvijek promijenio svijet glazbe

iPod je u svibnju prošle godine najavio kraj proizvodnje legendarnog uređaja i ujedno završio eru koja je zauvijek promijenila glazbenu industriju, ali i više od toga
BMW plaća zaposlenicima 650.000 eura da daju otkaz. Interes je ogroman...
KAKVA PONUDA!

BMW plaća zaposlenicima 650.000 eura da daju otkaz. Interes je ogroman...

Interes je toliko velik da se interni internetski portal za provjeru ponuda srušio ubrzo nakon pokretanja programa
Škoda Epiq i Peaq stigli u Hrvatsku: Evo dojmova i cijene
HR PREMIJERA

Škoda Epiq i Peaq stigli u Hrvatsku: Evo dojmova i cijene

Nakon vožnje oba automobila jasno je da Škoda nije samo proširila električnu ponudu, nego je napravila dva vrlo uvjerljiva automobila za potpuno različite kupce

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026