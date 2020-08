Direktor TikToka podnio ostavku

Trumpov kabinet traži od TikTokovog vlasnika, kineskog ByteDancea, da do sredine rujna proda TikTokovo američko poslovanje američkoj tvrtki i da dovrši primopredaju i ugasi njegove poslove izvan SAD-a

<p>Izvršni direktor popularne kineske aplikacije TikTok <strong>Kevin Mayer</strong> podnio je ostavku u kontekstu pritiska kabineta američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> na kompaniju i optužbi da predstavlja prijetnju za nacionalnu sigurnost SAD-a.</p><p>TikTok korisnicima omogućuje kreiranje kratkih videozapisa, često s osnovnim efektima i glazbom, a postao je značajan izvor napetosti između Kine i SAD-a.</p><p>Trumpov kabinet traži od TikTokovog vlasnika, kineskog ByteDancea, da do sredine rujna proda TikTokovo američko poslovanje američkoj tvrtki i da dovrši primopredaju i ugasi njegove poslove izvan SAD-a do studenoga.</p><p>Microsoft je već krenuo u pregovore a interes su pokazali i Oracle i Twitter.</p><p>Mayer je svojedobno bio izvršni direktor Disneyja a TikToku se pridružio tik prije no što se kompanija našla u žarištu sukoba dva vodeća svjetska gospodarstva.</p><p>Amerikanac je bio ključni element TikTokovog protuargumenta da tvrtka funkcionira na lokalnom principu i da nije alat kineske vlade kojim će se manipulirati za potrebe skupljanja podataka o korisnicima.</p><p>- Svjesni smo da je politička dinamika u proteklih nekoliko mjeseci značajno promijenila opseg Kevinove uloge u predstojećem razdoblju i u potpunosti poštujemo njegovu odluku - kazao je glasnogovornik TikToka.</p><p>Američka vojska već je zabranila upotrebu aplikacije a zabra</p>