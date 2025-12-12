Disney i OpenAI sklopili bogati dogovor: Mickey Mouse i ekipa stižu u Soru i ChatGPT

Disney i OpenAI se nisu “spojili” u jednu firmu, nego su potpisali golemi trogodišnji licencni i investicijski ugovor. Disney postaje prvi veliki filmski studio koji je službeno dao svoju intelektualnu imovinu jednom AI alatu, a zauzvrat ulaže oko 1 milijardu dolara u OpenAI i dobiva opciju kupnje dodatnih udjela u budućnosti.

Što im to znači u praksi? OpenAI smije u svojoj video aplikaciji Sora generirati kratke videe na temelju korisničkih promptova, koristeći više od 200 likova, lokacija, kostima i vozila iz Disney, Pixar, Marvel i Star Wars svijeta. Sličan paket ide i u ChatGPT Images, pa će se iz par riječi moći dobiti službeno odobrene slike s, recimo, Elsom i Annom, Iron Manom ili Yodom.

Dogovor ima i drugu stranu: Disney postaje velik korisnik OpenAI tehnologije. Plan je da koriste OpenAI API za nove funkcije u Disney+ aplikaciji, da zaposlenicima puste ChatGPT kao interni alat i da zajedno smišljaju nove interaktivne formate koji spajaju filmove, serije i generativni AI. Dio najboljih Sora videa koje fanovi naprave s Disney licencama trebao bi se čak pojavljivati i na Disney+.

Naravno, postavljena su i ograničenja. U licenci nema prava na lice i glas glumaca, dakle AI ne smije generirati, primjerice, Roberta Downeyja Jr. kao Tonyja Starka ili originalne glasove likova. OpenAI i Disney naglašavaju i dodatne filtere: zabranu ilegalnog i štetnog sadržaja, zaštitu prava nositelja IP a te poštovanje prava ljudi na kontrolu vlastitog lika i glasa.

Disney ovim potezom službeno ulazi u AI, ali pod svojim uvjetima. Umjesto da se tuži sa svim mogućim modelima koji “kradu stil” njihovih crtića, oni biraju jednog partnera i dogovaraju kako se smije koristiti njihov katalog. Uz to, ovo postavlja presedan za cijelu industriju: ako stvar upali, i drugi studiji će vjerojatno tražiti slične licencne poslove s AI platformama.

Ipak, deal već izaziva nervozu među dijelom glumaca, animatora i crtača. Strah je jasan: ako studio i AI alat mogu brzo slagati nove scene s poznatim likovima, koliko će im još trebati ljudi za marketing materijale, kratke formate ili čak cijele projekte. CEO Bob Iger zato javno ponavlja da dogovor “nije prijetnja kreatorima” nego način da fanovi dobiju nove načine interakcije, ali ta rasprava sigurno neće stati.

Dakle već početkom 2026. trebali bismo moći u Sori i ChatGPT u raditi kratke AI videe i slike s Mickeyjem, Marvel junacima ili likovima iz Star Warsa - i to potpuno legalno, uz odobrenje Disneya. Kako će točno izgledati sučelje, koliko će biti besplatno, a što se plaća, tek ćemo vidjeti, ali jedan dio “Disney vaulta” se službeno otvara AI generiranju.