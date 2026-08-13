Benzin i dizel nastaju iz nafte, ali njihovim se cijenama trguje zasebno i mogu se kretati vrlo različito. Trenutačno je upravo dizel pod mnogo većim pritiskom
ANALIZA
Dizel je godinama bio jeftiniji od benzina, a sada je osjetno skuplji. Što se događa?
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Hrvatski vozači dizelaša posljednjih su tjedana mogli primijetiti prilično neobičnu situaciju na benzinskim postajama. Litra osnovnog Eurosupera 95 trenutačno stoji 1,62 eura, dok za Eurodizel treba izdvojiti čak 1,75 eura. Dizel je tako 13 centi skuplji, iako smo desetljećima bili naviknuti na upravo suprotan odnos cijena. Još gora situacija je na benzinskim postajama na autocestama gdje nema reguliranih cijena. Tamo je dizel nerijetko i 20 centi skuplji do benzina.
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