Dižemo jedra: Obnovljeni Assassin's Creed hit stiže sutra

Jedna od najomiljenijih igara u dugovječnom serijalu Assassin's Creed, gusarska avantura Black Flag iz 2013. godine, sutra, 9. srpnja 2026., vraća se u potpuno novom ruhu. Pod nazivom Assassin's Creed Black Flag Resynced, ovaj punokrvni remake iz temelja je obnovljen za PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, obećavajući povratak u zlatno doba piratstva uz tehnologiju i mehanike prilagođene modernim igračima. Razvojni tim Ubisoft Singapore iskoristio je najnoviju verziju Anvil Enginea kako bi udahnuo novi život u avanture Edwarda Kenwaya.

Karibi ljepši no ikad

Prva i najočitija promjena je potpuna vizualna transformacija. Resynced napušta tehnička ograničenja starih konzola i donosi grafiku koja oduzima dah. Korištenjem Anvil Enginea, koji pokreće i novije naslove poput Assassin's Creed Shadows, Karibi su postali življi, gušći i imerzivniji. Igra implementira ray tracing tehnologiju za realistično osvjetljenje, naprednu fiziku vode koja plovidbu čini uvjerljivijom te dinamični sustav vremenskih neprilika. Snažne oluje sada vizualno i mehanički utječu na svijet, a tu je i mogućnost djelomičnog uništenja okoliša tijekom borbi. Jedno od ključnih tehničkih poboljšanja je uklanjanje učitavanja prilikom ulaska u velike gradove poput Havane ili Kingstona, čineći istraživanje potpuno fluidnim i neprekinutim iskustvom. Sve to pokretat će se u 60 sličica u sekundi na konzolama nove generacije.

Modernizacija gusarskog zanata

Osim grafičke nadogradnje, Ubisoft je posvetio veliku pažnju modernizaciji temeljnih mehanika igrivosti. Sustav borbe doživio je značajne promjene; sada je više akcijski orijentiran, s naglaskom na precizno pariranje udaraca i izvođenje lančanih eliminacija. Skrivena oštrica (Hidden Blade) više se ne može koristiti u otvorenoj borbi, već je njezina uloga vraćena isključivo na prikrivene eliminacije i kontekstualne poteze. Parkour, zaštitni znak serijala, također je postao fluidniji s novim animacijama i potezima poput slobodnih skokova i bržeg odbijanja od zidova.

Manje frustracija, više slobode

Jedan od najvažnijih zahvata odnosi se na poboljšanje "quality of life" elemenata, posebice onih koji su frustrirali igrače u originalu. Edward sada konačno može čučnuti bilo gdje, što drastično poboljšava opcije za šuljanje. Najveću promjenu doživjele su zloglasne misije praćenja i prisluškivanja. Glumac Matt Ryan, koji je posudio glas Edwardu Kenwayu, potvrdio je promjene.

​- Misije praćenja i prisluškivanja su prerađene. U originalnoj igri, ako bi vas otkrili, to je značilo trenutnu desinkronizaciju. Da, sjećamo se da je to bila velika bolna točka. Sada se akcija nastavlja, vaši ciljevi ostaju, ali meta će reagirati i vi se morate prilagoditi situaciji - objasnio je Ryan.

Proširena priča i novi sadržaj

Resynced nije samo tehnička nadogradnja, već donosi i sate novog narativnog sadržaja. Priča je proširena novim misijama koje se fokusiraju na omiljene sporedne likove poput Crnobradog i Stedea Bonneta. Velika novost je uvođenje tri časnika koje je moguće regrutirati za Edwardov brod, Jackdaw. Svaki od njih - Lucy Baldwin, Padre i Deadman Smith - donosi vlastiti set misija i otključava nove sposobnosti za brod. Ljubitelje morske plovidbe obradovat će i nove gusarske pjesme (sea shanties), nastale u suradnji s glazbenikom Woodkidom, kao i mogućnost udomljavanja ljubimaca, poput mačke ili majmuna, na brodu. Potpuno je uklonjen multiplayer mod, a izbačene su i sekvence iz modernog doba u tvrtki Abstergo, što će pozdraviti mnogi igrači kojima su one prekidale ritam igre. Umjesto toga, dodane su opcionalne "Rift" misije misije koje istražuju "što ako" scenarije za Edwarda i druge.