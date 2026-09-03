DJI Osmo 360 II je nova kamera s izmjenjivim lećama, snima u 8K i može 50 metara pod vodu

DJI je uoči IFA sajma predstavio Osmo 360 II, novu generaciju svoje 360° kamere, koja donosi 1-inčni kvadratni HDR senzor, snimanje u 8K rezoluciji pri 60 fps te 105 GB ugrađene memorije. Kamera koristi novi kvadratni senzor koji, prema DJI-ju, omogućuje 25 posto bolje iskorištenje senzora. Dinamički raspon iznosi 14,5 blendi, a za snimanje u slabim uvjetima koristi se AI SuperNight 2.0 algoritam za smanjenje šuma.

Za snimanje brzih scena Osmo 360 II može snimati 360° video u 8K/60 fps, uz piksele veličine 2,4 μm. Podržani su i 10-bitni video te D-Log M profil.

Kamera može snimati 120-megapikselne HDR 360° fotografije i 16K timelapse. Tu su i 8K/120 fps Vortex način snimanja te mogućnost usporavanja snimki do 64 puta uz AI interpolaciju sličica u DJI Studiju.

Za sport i snimanje na otvorenom

Osmo 360 II može se koristiti za različite vrste sportskog snimanja. Kamera je vodootporna do 10 metara bez dodatnog kućišta, dok se uz Invisible Waterproof Case može koristiti do 50 metara dubine.

Predviđena je za rad na temperaturama do -20 °C. DJI navodi i mogućnost korištenja 2,5-metarskog produženog štapa od karbonskih vlakana za snimanje iz perspektive koja može izgledati poput kadra iz zraka.

Za bicikliste je dostupan Sports Dashboard, koji na snimku može dodati podatke o vožnji, dok stabilizacija služi za smanjivanje podrhtavanja tijekom vožnje po zahtjevnijem terenu.

Praćenje objekata i jednostavnije povezivanje

Nova funkcija Spotlight Follow omogućuje praćenje objekta i njegovo zadržavanje u središtu kadra bez potrebe za naknadnim kadriranjem.

Kamera dobiva i NFC područje za jednostavnije povezivanje s DJI Mimo aplikacijom. Jednim dodirom moguće je povezati kameru s telefonom, prenijeti snimke ili otvoriti stranicu za njihovo uređivanje.

Profesionalnim korisnicima dostupna je i podrška za izvoz 360° videa u DJI Studio te rad s DaVinci Resolveom putem dodatka.

Izmjenjive leće i baterija

Obje leće imaju zaštitni optički sloj, a mogu se zasebno zamijeniti u slučaju oštećenja.

Osmo 360 II teži 183 grama i ima 105 GB ugrađene memorije. DJI navodi do 100 minuta neprekidnog snimanja u 8K/30 fps, dok se baterija do 80 posto kapaciteta može napuniti za 22 minute. Uz Battery Extension Rod vrijeme rada može se produljiti za dodatnih 180 minuta.

Kamera ima četiri ugrađena mikrofona i sustav za smanjenje šuma vjetra. Podržano je i izravno povezivanje s DJI mikrofonima, uključujući Mic 3, Mic 2, Mic Mini 2S, Mic Mini 2 i Mic Mini.

Za kameru je dostupan i DJI Care Refresh, koji uključuje mogućnost zamjene uređaja u slučaju slučajnog oštećenja. Jednogodišnji plan uključuje do dvije zamjene, a dvogodišnji do četiri.