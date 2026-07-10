Dok Norveška slavi na SP-u, Erling Haaland vodi druge bitke: 'Ozbiljan sam gamer'

Dok Norveška nogometna reprezentacija na krilima Erlinga Haalanda traži svoj put na Svjetskom prvenstvu, njihov najbolji igrač između utakmica pronalazi bijeg od pritiska u virtualnom svijetu. U jeku najvećeg sportskog natjecanja, popularni gaming portal GameSpot objavio je video koji nudi rijedak uvid u privatni život nogometne zvijezde, otkrivajući njegovu duboku strast prema videoigrama.

Gamer u srcu s opremom za profesionalce

U videu, Haaland s ponosom pokazuje svoj impresivni gaming kutak, opremljen s nekoliko velikih, zakrivljenih monitora i dizajniran za LAN partije, naglašavajući da igre igra isključivo s prijateljima. Posebno simpatičan detalj je crni mini-hladnjak stiliziran kao konzola Xbox Series X, ispunjen pićima i grickalicama. Haaland je i inače poznat kao veliki obožavatelj Xboxa, a jednom je izjavio kako se nada da će jednog dana postati i službeni ambasador brenda.

Otkriva i svoju listu najdražih igara, koja uključuje naslove kao što su Minecraft, Call of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto i Assassin's Creed. Ipak, vrhunac je trenutak kada uzima kontroler i pokreće EA Sports FC 24. Gledatelji ga mogu vidjeti kako u izborniku bira vlastitu igračku karticu za svoj tim, Manchester City, a zatim u utakmici protiv Arsenala zabija gol upravo s vlastitim virtualnim likom. Njegova iskrena radost nakon postignutog gola pokazuje autentičnu strast koju gaji prema gamingu, daleko od pritiska profesionalnih terena.

Rasprava fanova: Ležerna zabava ili "ozbiljno" igranje?

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Velika većina fanova bila je oduševljena, a komentari poput "Jedan od nas!" i "Brat je spomenuo Assassin's Creed, zna znanje" pokazali su odobravanje. Drugi su bili znatiželjni, pa su ga pitali koji mu je najdraži Pokémon ili koju glazbu sluša dok igra Minecraft.

Međutim, GameSpotov opis Haalanda kao "ozbiljnog gamera" potaknuo je i klasičnu raspravu. Pojavili su se "gamerski elitisti" koji su se narugali njegovom izboru igara, smatrajući FifU previše ležernom za takav opis.

​- Ozbiljan gamer… Igra Fifu, da, baš ozbiljan gamer - glasio je jedan od ciničnih komentara.

Ipak, mnogi su stali u Haalandovu obranu.

​- Ljudi koji mrze one koji vole igrati ležerne igre su najgori - napisao je jedan korisnik.

Duhovit zaključak dao je drugi komentator:

​- Inače bih se rugao ljudima koji igraju Fifu, ali on dobiva propusnicu jer je doslovno u igri.

Zanimljivo je da je Haalandovo spominjanje serijala Assassin's Creed stiglo u savršenom trenutku, samo dan prije izlaska dugoiščekivanog remakea Assassin's Creed Black Flag Resynced, što je dodatno pojačalo relevantnost videa.

Na kraju, video je ponudio humanizirajući pogled na globalnu sportsku ikonu, prikazujući ga kao osobu sa strastima izvan nogometnog terena. Bilo da ga smatrali "ozbiljnim" ili "ležernim" gamerom, Erling Haaland je još jednom pokazao zašto je toliko popularan - njegova autentičnost povezuje ga s obožavateljima na više razina.



*uz korištenje AI-ja