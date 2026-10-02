Dosta vam je toga da vam AI troši svu memoriju? Stručnjaci upozoravaju da će biti još gore!

Tehnološki div Micron nedavno je objavio svoje financijske rezultate, a uz njih i predviđanja za budućnost tržišta memorije koja nimalo neće umiriti potrošače. Situacija s nedostatkom radne memorije mogla bi postati znatno gora tijekom sljedećih nekoliko godina, a kraj ovog desetljeća donosi dodatne izazove zbog uspona nove generacije pametnih strojeva.

Rekordni profiti i mračna predviđanja za budućnost

Micron, koji slovi za jednog od tri najveća proizvođača memorijskih čipova na svijetu, nedavno je predstavio rezultate za četvrti fiskalni kvartal, bilježeći pritom ogromne profite i rekordnu bruto maržu od preko osamdeset šest posto. Ipak, usred tih sjajnih poslovnih vijesti, tvrtka je poslala jasno upozorenje industriji i korisnicima, kako je izvijestio TechRadar. U pratećim smjernicama tvrtka navodi kako očekuje da će uvjeti ponude i potražnje za memorijom i pohranom biti znatno stroži u kalendarskoj 2027. i 2028. godini nego što su bili tijekom proteklog razdoblja.

Većina njihove proizvodnje memorije visokih performansi za 2027. godinu već je unaprijed rasprodana, a razgovori s klijentima uvelike se vode oko osiguravanja kapaciteta za godine koje dolaze nakon toga. Čelnici tvrtke tvrde da snažni trendovi potražnje i stalni novi zahtjevi kupaca onemogućuju stabilizaciju tržišta, čak i uz dodatne planove za proširenje prostora za proizvodnju radne memorije.

​- Ne vidimo kada će se ponuda i potražnja vratiti u ravnotežu - izjavio je izvršni direktor Sanjay Mehrotra.

Fizička umjetna inteligencija dodatno prazni zalihe

Čak i ako se trenutni balon umjetne inteligencije donekle ispuše te se smanji potražnja za serverima u golemim podatkovnim centrima, na scenu stupa novi veliki potrošač resursa. Stručnjaci to nazivaju fizičkom umjetnom inteligencijom, što se u praksi primarno odnosi na napredne robote i autonomna vozila.

Prema Micronovim analizama, humanoidni roboti mogli bi zahtijevati više od 200 GB radne memorije i nekoliko terabajta prostora za pohranu po svakoj jedinici. Tvrtka navodi da nekoliko njihovih klijenata iz ovog sektora već testira proizvode nove generacije. Očekuju da će upravo razvoj takvih sustava postati značajan pokretač potražnje za memorijom i pohranom do kraja ovog desetljeća. Dodatni pritisak stvaraju i moderna vozila. Dok današnji automobili s naprednim sustavima za pomoć vozaču koriste tek oko 16 GB radne memorije, predviđa se da će autonomna vozila četvrte razine trebati preko 300 GB memorije kako bi nesmetano obrađivala ogromne količine podataka u stvarnom vremenu.

Memorijski superciklus ostavlja potrošače na cjedilu

Analitičari trenutnu situaciju na tržištu nazivaju memorijskim superciklusom. Podatkovni centri usmjereni na umjetnu inteligenciju postaju apsolutni vladari tržišta, a rane procjene govore da bi mogli iskoristiti oko 70 posto cjelokupne globalne zalihe vrhunskog DRAM-a u 2026. godini. Glavni razlog tome je specijalizirana memorija visoke propusnosti, poznata kao HBM, koja procesorima omogućuje pristup kolosalnim količinama podataka pri iznimno velikim brzinama.

Problem leži u činjenici da proizvodnja takve napredne memorije troši znatno više resursa i tvorničkih kapaciteta od tradicionalnih komponenti. Proizvođači stoga preusmjeravaju svoje linije na isplativije i traženije čipove za umjetnu inteligenciju, što neminovno smanjuje dostupnost standardne memorije za svakodnevnu potrošačku elektroniku, poput osobnih računala i pametnih telefona.

Tvrtka pokušava odgovoriti na ove izazove golemim ulaganjima. Trenutni planovi uključuju investicije od čak dvjesto pedeset milijardi USD na području Sjedinjenih Američkih Država, kao i osnivanje golemog istraživačkog laboratorija. Unatoč tim naporima, izgradnja i potpuno opremanje novih proizvodnih pogona traje godinama. Kratkoročnog olakšanja nema na vidiku, a obični korisnici suočavaju se s realnošću u kojoj će pristupačne cijene računalnih komponenti ostati samo nedostižna želja. Prognoze koje govore o produžetku ove krize sve do 2030. godine, a koje dijeli i Nvidia, postaju sve utemeljenije svakim novim izvješćem iz industrije.

*uz korištenje AI-ja