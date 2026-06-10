Elon Musk bi mogao postati prvi bilijunaš: Ovi primjeri pokazuju koliko je veliko to bogatstvo

Direktor SpaceX-a i Tesle, Elon Musk, na putu je da postavi rekord bez presedana u povijesti poslovnog svijeta: postati prva osoba čije bogatstvo premašuje bilijun američkih dolara. Njegovo trenutno bogatstvo, koje se većinom temelji na udjelu u Tesli, procjenjuje se na stotine milijardi, no ključan događaj koji bi ga mogao lansirati u novu stratosferu je skori izlazak na burzu za SpaceX. Analitičari predviđaju da bi nakon izlaska SpaceX-a na burzu, ukupna vrijednost Muskovih udjela mogla premašiti 1,1 bilijun dolara. To je razina bogatstva koju nitko nikada u povijesti nije dosegnuo.

Što točno predstavlja bilijun dolara?

Foto: Nathan Howard

Bilijun dolara mnogima je i teško zamisliti. Tisuću milijardi dolara, odnosno milijun milijuna dolara. Primjerice, kada bi netko trošio milijun dolara svakoga dana, trebalo bi mu više od 2700 godina da potroši jedan bilijun dolara. Još slikovitije, ako bi trošio milijun dolara svaki sat, trebalo bi mu više od jednog stoljeća za isti pothvat. To je iznos koji daleko nadilazi uobičajene pojmove o novcu i bogatstvu te ulazi u sferu koja je donedavno bila rezervirana samo za proračune najvećih svjetskih sila.

Novac za svakog stanovnika planeta

Svjetska populacija trenutno se procjenjuje na 8,3 milijarde ljudi. Kada bi Elon Musk svojih procijenjenih 1,1 bilijun dolara podijelio svakom muškarcu, ženi i djetetu na Zemlji, svaka bi osoba dobila otprilike 133 dolara. Za peteročlanu obitelj to bi predstavljalo jednokratnu pomoć od 665 dolara. Uzimajući u obzir prosječnu dnevnu potrošnju u mnogim dijelovima svijeta od oko 13 dolara, taj bi novac bio dovoljan za preživljavanje nešto više od deset dana bez ikakvih drugih prihoda, što ilustrira koliko je takvo bogatstvo koncentrirano u rukama jedne osobe.

Bogatstvo veće od gospodarstva većine država

Potencijalno Muskovo bogatstvo dobiva puni smisao tek kada se usporedi s bruto domaćim proizvodom (BDP) pojedinih zemalja. Prema podacima MMF-a, samo 20 država na svijetu ima gospodarstvo čija vrijednost premašuje 1,1 bilijun dolara. To znači da bi Musk, ako dosegne tu razinu, bio bogatiji od otprilike 175 priznatih država svijeta. Njegovo osobno bogatstvo premašilo bi godišnji BDP razvijenih zemalja poput Tajvana (977 milijardi dolara), Irske (779 milijardi dolara) ili Švedske (760 milijardi dolara). Njegova imovina bila bi veća čak i od BDP-a Manhattana, financijskog srca SAD-a.

Perspektiva s afričkog kontinenta

Na afričkom kontinentu, niti jedna država trenutno nema gospodarstvo koje doseže bilijun dolara. Čak i najveće ekonomije poput Južne Afrike, Egipta, Alžira i Nigerije nalaze se znatno ispod tog praga. Primjerice, gospodarstvo Južne Afrike, koje se često smatra modelom na kontinentu, vrijedi oko 480 milijardi dolara. Musk bi raspolagao s više nego dvostruko većim iznosom.

Financiranje proračuna nekoliko država na desetke godina

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Usporedba s državnim proračunima dodatno naglašava nevjerojatne razmjere ovog bogatstva. Prema analizi koju je objavio BBC, proračun Obale Bjelokosti, vodećeg gospodarstva Zapadnoafričke ekonomske i monetarne unije (UEMOA), za 2026. godinu iznosi oko 30,6 milijardi dolara. To znači da bi Muskovih 1,1 bilijun dolara moglo u potpunosti financirati proračun te države sljedećih 35 godina pod trenutnim uvjetima. Kada se zbroje proračuni Obale Bjelokosti, Senegala, Burkine Faso i Malija, ukupan iznos je oko 55 milijardi dolara. S procijenjenim bogatstvom, Musk bi mogao financirati cjelokupne proračune te četiri države, s ukupno oko 100 milijuna stanovnika, tijekom gotovo dvadeset godina. To bi pokrilo sve troškove obrazovanja, zdravstva, infrastrukture, obrane i plaća u javnom sektoru za dva desetljeća.

Kontekst rastuće nejednakosti

Muskov uspon prema statusu bilijunaša događa se u vrijeme rastuće globalne ekonomske nejednakosti. Izvješća organizacija poput Oxfama i World Inequality Laba za 2026. godinu upozoravaju na sve veću koncentraciju bogatstva u rukama iznimno malog broja pojedinaca. Prema tim izvješćima, najbogatijih 0,001 posto svjetske populacije sada posjeduje više bogatstva od donje polovice čovječanstva zajedno. Ova ekstremna koncentracija bogatstva izaziva brojne rasprave i reakcije. U veljači 2026., nakon što je njegovo bogatstvo prešlo prag od 800 milijardi dolara, Musk je na društvenoj mreži X objavio da "novac ne može kupiti sreću", što je izazvalo lavinu komentara. Dok su ga jedni kritizirali zbog takve izjave s pozicije moći, drugi su iskoristili priliku za humor, tražeći da im pošalje dio svog bogatstva kako bi sami provjerili tu tvrdnju.

*uz korištenje AI-ja