Epic Games se okreće umjetnoj inteligenciji za razvoj igara

Epic Games drastično mijenja pristup razvoju videoigara i prelazi na strategiju koja u središte stavlja umjetnu inteligenciju. Prva igra iz goleme suradnje s tvrtkom Disney zbog toga prolazi kroz velike promjene, a tvrtka je zaustavila rad na njoj na neodređeno vrijeme.

Velike promjene u studiju

Suradnja između tvrtki Epic Games i Disney, u koju su uložili milijardu i pol USD, prolazi kroz potpunu transformaciju. Prema izvješću Bloomberga, studio se okreće razvoju koji prvenstveno vodi umjetna inteligencija.

Modeli poput alata Claude tvrtke Anthropic navodno će pisati sav kod i stvarati vizualne elemente. Ljudski programeri imat će zadatak samo upravljati i usmjeravati taj sadržaj. Interna komunikacija navodi da više neće biti ručno pisanog koda te da će dizajnere zamijeniti potpuni AI procesi.

Zbog ovih naglih promjena i nedostatka osoblja, tvrtka je odgodila nadolazeću pucačinu s likovima iz Marvela i Ratova zvijezda. Igra je prvotno trebala izaći u ožujku 2027. godine, ali vodstvo ju je sada pauziralo na neodređeno vrijeme.

Optimizacija rada

Uprava tvrtke brzo je reagirala na curenje informacija kako bi pojasnila svoje namjere. Izvršni direktor Tim Sweeney potvrdio je masovnu reorganizaciju na društvenim mrežama nedugo nakon objave medijskih izvještaja.

​- Imamo ogroman zaokret ovdje u Epicu, premještamo programere kako bismo se pregrupirali za maksimalno ubrzanje pomoću umjetne inteligencije - napisao je Sweeney.

Cilj, prema njegovim riječima, nije raditi iste stvari s manje ljudi, već omogućiti svima da stvore više i bolje sadržaje. Glasnogovornik tvrtke dodao je da programeri Epica ostaju vizionari i kreativni pokretači svega što rade.

Epic je inače u ožujku otpustio više od tisuću radnika, navodeći pad interesa za Fortnite kao glavni razlog. Ipak, brojni zaposlenici strahuju od dodatnih rezova zbog nove tehnologije, unatoč tvrdnjama uprave da im je jedini cilj povećati efikasnost.

Iskustva i trendovi u industriji

Potez Epica dolazi u vrijeme kada i drugi veliki igrači testiraju mogućnosti novih alata. Istraživanje provedeno prije ovogodišnje konferencije GDC pokazalo je da 36 posto profesionalaca u industriji već koristi generativnu umjetnu inteligenciju. Većina njih ipak koristi te alate za istraživanje, a znatno manje za pisanje koda.

Implementacija nije uvijek glatka, što je Epic već iskusio na teži način. Prošlog svibnja tvrtka je doživjela sramotu kada je AI verzija Dartha Vadera dodana u Fortnite počela izgovarati psovke i zbunjujuće stavove prije nego što su programeri hitno zakrpali problem.

Konkurencija za sada bira oprezniji pristup. Dok Ubisoft i Electronic Arts aktivno integriraju AI u svoje procese, šef tvrtke Take-Two Strauss Zelnick tvrdi da takvi alati neće stvoriti hitove na razini njihovog serijala Grand Theft Auto. On vjeruje da je ljudska kreativnost i dalje nezamjenjiva za stvaranje najuspješnijih naslova.

*uz korištenje AI-ja