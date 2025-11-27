Obavijesti

ČAK 22,1 MILIJARDU EURA

ESA dobila rekordni novac, žele jačati Europu u istraživanju svemira: 'Ušli ste u povijest'

Piše HINA.,
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Šef ESA-e Josef Aschbacher opisao je ishod u četvrtak "prilično izvanrednim". Prije konferencije izrazio je zabrinutost da bi Europa mogla zaostati u istraživanju svemira

Dvadeset tri države članice Europske svemirske agencije (ESA) dogovorile su povećanje novog trogodišnjeg proračuna na rekordnih 22,1 milijardu eura, na dvodnevnom sastanku u sjeverozapadnom njemačkom gradu Bremenu. 

Šef ESA-e Josef Aschbacher opisao je ishod u četvrtak "prilično izvanrednim".

Aschbacher je prije konferencije izrazio zabrinutost da bi Europa mogla zaostati u istraživanju svemira.

Dogovoreni proračun gotovo je jednak prijedlogu Aschbachera. Obično se dogovori znatno niži proračun u odnosu na prijedlog ESA-e.

"Ušli ste u povijest", rekao je čelnik ESA-e obraćajući se predstavnicima država članica.

Članice ESA-e dogovorile su u 2022. godini proračun od gotovo 17 milijardi eura, što je tada također bio rekord.

Njemačka ministrica za istraživanje svemira Dorothee Bär rekla je da je Njemačka ponovno najveći donator ESA-e, s doprinosom Berlina koji se povećao za 30 posto na 5,4 milijarde eura, odnosno kada se prilagodi inflaciji na oko 5,1 milijardu eura.

Na sastanku su zemlje također zadužile Aschbachera da razvije plan za dekarbonizaciju europskog svemirskog sektora.

Države članice dogovorile su se da će se nastojati okupiti na samitu najkasnije do početka 2027. godine kako bi usuglasile ambicije u istraživanju svemira. 

