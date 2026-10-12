EU i Kina dogovorili su limit na uvoz kineskih hibridnih vozila. Što to znači i na koga se odnosi

Europska unija postigla je povijesni dogovor s Kinom o ograničavanju uvoza hibridnih električnih vozila kako bi zaštitila domaću industriju. Nova pravila, koja stupaju na snagu u prosincu, trebala bi prepoloviti kineski tržišni udio u Europi. Sporazum dolazi kao odgovor na ogroman europski trgovinski deficit i sve veći strah od deindustrijalizacije kontinenta.

Pokretanje videa... VIDEO Kineski proizvođači automobila na salonu automobila u Parizu | Video: 24sata/reuters

Nova pravila za uvoz hibrida

Foto: Pavel Mikheyev

Europska komisija potvrdila je da će uvoz kineskih hibridnih i plug-in hibridnih vozila biti strogo ograničen na 350.000 automobila godišnje. Očekuje se da će ova mjera prepoloviti trenutni udio kineskih proizvođača na europskom tržištu, koji sada iznosi šest posto. Ograničenje se temelji na zaštitnim mjerama Svjetske trgovinske organizacije, što omogućuje brzu provedbu bez dugotrajnih istraga o dampingu.

Sva vozila koja stignu u Europu iznad propisane kvote neće biti podložna dodatnim carinama, ali će ostati blokirana na carini u europskim lukama. Uvoz ovakvih automobila u posljednje dvije godine bilježi snažan rast, pa se procjenjuje da bi ove godine na europsko tržište stiglo oko 800.000 baterijskih i plug-in hibrida da dogovor nije postignut.

Zanimljivo je da se kvota neće primjenjivati na automobile koje kineske kompanije sastavljaju unutar Europske unije, poput onih iz tvornica u Mađarskoj ili planiranih u Španjolskoj. S druge strane, europske kompanije koje svoje modele proizvode u Kini bit će podložne ovom strogom ograničenju uvoza.

Širi trgovinski ustupci i nastavak pregovora

Foto: Benoit Tessier

Kao dio postignutog dogovora, Peking je pristao na niz ustupaka europskim izvoznicima. Kina će ukinuti određene carine na automobilske dijelove te za polovicu smanjiti davanja na europsku obuću, maslinovo ulje i sladoled. Uz to, kineske vlasti olakšat će izdavanje izvoznih dozvola za rijetke zemne metale koji su ključni za modernu europsku automobilsku industriju.

Dužnosnici u Bruxellesu ističu da Kina u potpunosti podržava uvedenu kvotu te da se razgovori o drugim sektorima nastavljaju. Predmet daljnjih pregovora bit će izvoz kemikalija, opreme za obnovljive izvore energije te namještaja.

​- Nastavit ćemo dijalog o nekim proizvodima, ovo nipošto nije kraj priče - rekao je neimenovani europski dužnosnik u Bruxellesu.

Promjena europske strategije

Sporazum dolazi u trenutku kada Europska unija bilježi ogroman trgovinski deficit s Kinom, koji iznosi oko 1,18 milijardi eura dnevno, odnosno 360 milijardi eura na godišnjoj razini. Donedavno je europska strategija za rješavanje ove neravnoteže bila usmjerena na povećanje vlastitog izvoza u Kinu. Međutim, izvori navode da je došlo do promjene paradigme zbog straha od gubitka radnih mjesta u industrijskim središtima, zbog čega se sada traži obuzdavanje uvoza.

Očekuje se da će čelnici država članica na idućem sastanku raspravljati o francusko-njemačkom prijedlogu novog mehanizma koji bi Bruxellesu omogućio trenutno blokiranje pristupa jedinstvenom tržištu za određenu robu. Ovaj bi se instrument koristio u slučaju štetnih događaja, poput moguće kineske zabrane izvoza rijetkih metala ključnih za tehnološki i automobilski sektor.

​- Pozorno nadziremo naš uvoz. Znamo što ulazi, znamo gdje dolazi do naglog rasta i znamo što najteže pogađa našu deindustrijalizaciju - zaključio je europski dužnosnik.

*uz korištenje AI-ja