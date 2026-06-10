Obavijesti

Tech

Komentari 0
TRAJE I ISTRAGA

EU naredila Meti da mora na WhatsAppu otvoriti vrata i za AI asistente drugih kompanija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EU naredila Meti da mora na WhatsAppu otvoriti vrata i za AI asistente drugih kompanija
Foto: Dado Ruvic

Ova privremena mjera je donesena kako bi se spriječila ozbiljna i nepopravljiva šteta za tržišno natjecanje na rastućem tržištu umjetne inteligencije

Admiral

Europska komisija je u utorak naložila američkoj tehnološkoj korporaciji Meta da na WhatsAppu, svojoj usluzi za razmjenu poruka, omogući pristup konkurentskim programerima umjetne inteligencije (AI) dok se na završi  antimonopolska istraga.

 “Tražimo od Mete da omogući pristup WhatsAppu za konkurentske AI asistente dok istražujemo jesu li nametnuta ograničenja protivna pravilima EU o tržišnom natjecanju”,rekla je izvršna potpredsjednica Komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresa Ribera.

Ova privremena mjera je donesena kako bi se spriječila ozbiljna i nepopravljiva šteta za tržišno natjecanje na rastućem tržištu umjetne inteligencije.   Komisija je preliminarno utvrdila da Meta zlorabi svoj dominantan položaj sprječavajući konkurentske AI asistente da koriste WhatsApp for Business Application Programming Interface (API). Meta je u listopadu prošle godine zabranila AI asistentima trećih strana pristup aplikaciji WhatsApp for Business te su korisnici mogli koristiti samo Metin AI asistent. Nakon upozorenja Komisije, Meta je u ožujku ove godine promijenila pristup i omogućila AI asistentima trećih strana, ali je uvela naplatu za njihovo korištenje, što praktički ima sličan učinak kao i ranija zabrana.  Komisija navodi da Meta mora provesti njezinu naredbu u roku od pet radnih dana i pridržavati je se sve dok se ne dovrši antimonopolska istraga.  

Ako se na kraju utvrdi da je Meta prekršila zakon EU-a o tržišnom natjecanju, Komisija joj može izreći financijsku kaznu. Novčana kazna ne smije prelaziti 10 posto ukupnog prometa u poslovnoj godini koja prethodi prekršaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je novi Audi Q7: I dalje vjeran velikom dizelu
VELIK I SKUP

FOTO Ovo je novi Audi Q7: I dalje vjeran velikom dizelu

Na europskom tržištu novi Q7 u početku ostaje vjeran velikom dizelskom motoru. U ponudi su dvije verzije 3,0-litrenog V6 TDI-ja...
'Vatrene' ćete moći gledati bez kašnjenja signala. Telekomi su ubrzali HRT2, dodali novi kanal
SVE U ISTI TREN

'Vatrene' ćete moći gledati bez kašnjenja signala. Telekomi su ubrzali HRT2, dodali novi kanal

Domaći su telekomi uoči SP-a smanjili latenciju, odnosno kašnjenje signala na HRT2 kanalu kako bi izbjegli situacije u kojima susjed vidi gol i po pola minute prije vas koji to gledate kroz aplikaciju ili Android box
Elon Musk bi mogao postati prvi bilijunaš: Ovi primjeri pokazuju koliko je veliko to bogatstvo
SULUDI IZNOSI

Elon Musk bi mogao postati prvi bilijunaš: Ovi primjeri pokazuju koliko je veliko to bogatstvo

Kada bi netko trošio milijun dolara svakoga dana, trebalo bi mu više od 2700 godina da potroši jedan bilijun dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026