Euro NCAP upozorava: Zbog ovog problema se automobili pretvaraju u smrtonosne zamke

Euro NCAP je upozorio na sigurnosni problem o kojem se rijetko govori, a posljedice su često katastrofalne. Riječ je o naletima osobnih automobila na stražnji dio kamiona ili poluprikolica, pri čemu automobil može uletjeti ispod prikolice. U takvim sudarima zaštitna struktura automobila više ne radi kako je zamišljeno, jer prvi udar često ne prima branik ili deformacijska zona, nego gornji dio kabine. Rezultat su nesreće koje se često opisuju kao "odsijecanje" putničkog prostora i često su fatalne.



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