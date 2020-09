Europska komisija se žali na odluku oko Appleovih milijardi

Europska komisija je još 30. kolovoza 2016. donijela odluku, a nakon trogodišnje istrage zaključili su da je američka tvrtka na nezakonit način koristila porezne povlastice u Irskoj.

<p>Europska komisija u petak je podnijela žalbu na odluku Općeg suda EU-a koji je u srpnju poništio odluku EK iz kolovoza 2016. prema kojoj je američki tehnološki div Apple morao vratiti 13 milijardi eura u irski proračun.</p><p>- U presudi Općeg suda postavljaju se važna pitanja koja su relevantna za Komisiju i njezina primjena pravila o državnim potporama na predmete poreznog planiranja. Komisija također s poštovanjem smatra da je Opći sud u svojoj presudi počinio niz pravnih pogrešaka. Stoga Komisija to pitanje pokreće pred Sudom EU-a - izjavila je potpredsjednica Europske komisije, zadužena za politiku tržišnog natjecanja <strong>Margrethe Vestager.</strong></p><p>Europska komisija je 30. kolovoza 2016. donijela odluku da Apple mora vratiti 13 milijardi eura u irski proračun zbog poreznih olakšica koje im je Irska omogućila. Nakon trogodišnje istrage Komisija je zaključila da je američka tvrtka na nezakonit način koristila porezne povlastice u Irskoj.</p><p>Komisija je tada utvrdila da je “selektivni pristup" omogućio Appleu da plati korporativni porez u visini od 1 posto svoje europske dobiti 2003., što je 2014. palo 0,005 posto i da je Irska time odobrila Appleu nelegalne porezne olakšice, što mu je omogućilo da plati manje poreza u odnosu na druge tvrtke.</p><p>Opći sud je u svojoj presudi zaključio da Komisija nije uspjela dokazati da je Apple imao “selektivnu ekonomsku prednost” koju mu je dala irska država poreznim olakšicama.</p><p>Sud EU-a sastoji se od dva suda - Općeg suda i Suda, koji donosi konačne odluke.</p><p>- Osigurati da sve tvrtke, velike i male, plaćaju pošten udio u porezu i dalje je glavni prioritet Komisije. Opći sud u više je navrata potvrdio načelo da, iako su države članice nadležne za utvrđivanje oporezivanja svojih poreznih zakona, one to moraju učiniti u skladu s pravom Unije, uključujući pravila o državnim potporama. Ako države članice određenim multinacionalnim poduzećima daju porezne olakšice koje nisu dostupne njihovim suparnicima, time se narušava pošteno tržišno natjecanje u Europskoj uniji kršeći pravila o državnim potporama - ističe Vestager.</p><p>- Moramo nastaviti ulagati napore kako bismo uspostavili odgovarajuće zakonodavstvo za rješavanje rupa u zakonu i osiguranje transparentnosti. Stoga predstoji još posla, između ostaloga, kako bi se osiguralo da sva poduzeća, uključujući digitalna, plaćaju pošten dio poreza tamo gdje je potrebno - dodaje izvršna potpredsjednica Komisije. </p><p>Poništenje odluke Komisije u korist američkog diva Applea bio je veliki udarac za Vestager koja je u prethodnom, ali i u sadašnjem sastavu Europske komisije zadužena za tržišno natjecanje i koja je zbog izricanja visokih novčanih kazni za više multinacionalnih kompanija postala iznimno popularna.</p>