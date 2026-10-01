Evo kako sami možete isprobati čudesni DLSS 5 u svojim igrama

Igrači širom svijeta pronalaze nove načine za isprobavanje najnovijih grafičkih tehnologija na nepodržanom hardveru. Ako ste i vi željeli isprobati nove Nvidijine opcije, ali vas je sputavao nedostatak službene podrške, sada postoji jednostavan način da to učinite sami uz pomoć alata iz modding zajednice.

Vodič za zaobilaženje ograničenja

Nvidia je početkom rujna lansirala svoju najnoviju tehnologiju za poboljšanje grafike koja koristi umjetnu inteligenciju za generiranje dodatnih osvjetljenja i tekstura. Nova tehnologija debitirala je u igri NBA 2K27 i ekskluzivna je za novu seriju grafičkih kartica GeForce RTX 50. Zbog toga su brojni igrači ostali zakinuti za isprobavanje noviteta na starijim sustavima. Ipak, rješenje je sada nadohvat ruke za sve koji žele sami eksperimentirati sa suvremenim postavkama na vlastitom računalu.

Aplikacija Borderless Gaming, alat koji se inače prodaje na platformi Steam i služi za olakšavanje igranja u prozoru bez rubova, nedavno je dobio dodatak za podršku novoj Nvidijinoj tehnologiji. Razvojni programer prigodno je taj potez nazvao neuralnim renderiranjem za svakoga, što znači da je proces isprobavanja uvelike olakšan.

​- Neuralno renderiranje sada je dostupno u aplikaciji Borderless Gaming bez zamjene datoteka igre, modificiranja istih ili potrebe za specifičnim preinakama za pojedinu igru. Instalirajte efekt, odaberite postavku i primijenite ju na svoju igru - istaknuo je autor alata.

Alat primjenjuje efekt izravno kroz vlastiti sustav umjesto prosljeđivanja zahtjeva Nvidijinim datotekama. Ukratko, ovo je najjednostavniji način za samostalno isprobavanje tehnologije, uz činjenicu da aplikaciju morate kupiti i instalirati. Portal TechRadar navodi kako se ova implementacija ne bi trebala miješati s izvornom podrškom jer predstavlja samo zaobilazno rješenje za aktivaciju neuralnog renderiranja, uz varijabilne rezultate. Sama aplikacija ne dolazi s ugrađenom značajkom, već nakon instalacije alata morate preuzeti odgovarajući dodatak s GitHuba i pratiti upute kako biste ga sami aktivirali.

Performanse koje možete očekivati na starijim grafičkim karticama

Prema riječima programera, ovu implementaciju možete isprobati na širokom rasponu grafičkih procesora, a ne samo na službeno podržanim modelima. Primjerice, starija kartica RTX 3090 može ostvariti oko 30 sličica u sekundi kada je uključena opcija DLSS 5. Naravno, broj sličica u sekundi uvelike varira ovisno o samoj igri i grafičkim postavkama, ali bitno je naglasiti da i vi možete dobiti igrivo iskustvo na hardveru prethodne generacije.

Zajednica entuzijasta aktivno sudjeluje u ovom trendu i širi dostupnost tehnologije. Uz spomenuti alat, pojavili su se i drugi besplatni alati otvorenog koda poput programa Prism. Takvi programi automatiziraju proces instalacije modifikacija za igre kupljene preko različitih trgovina. Svi takvi alati trećih strana dolaze uz standardno upozorenje da ih preuzimate i koristite isključivo na vlastitu odgovornost.

Kontroverze i podijeljene reakcije zajednice

Nova Nvidijina tehnologija izazvala je brojne kontroverze kada ju je tvrtka prvi put najavila, iako se percepcija donekle popravila nakon što je službeno zaživjela u prvoj sportskoj igri. Dok proizvođač tvrdi da tehnologija donosi dramatičan skok u vizualnom realizmu, dio igračke zajednice izrazio je duboku zabrinutost. Mnogi smatraju da vizuali ponekad izgledaju kao jeftini filteri generirani umjetnom inteligencijom, što posebno dolazi do izražaja na licima likova unutar igara, zbog čega je najbolje da se u to uvjerite sami.

Aplikacija Borderless Gaming postoji već dugi niz godina, ali recenzije korisnika su u posljednje vrijeme postale prilično živopisne. Velik dio kritika vrti se upravo oko ovog najnovijeg poteza s neuralnim renderiranjem. Mnogi korisnici izražavaju nezadovoljstvo samom idejom ubacivanja ovakvog rješenja, ističući da kvari originalni izgled naslova.

​- Dodali su ovo bez ikakvog pravog razloga, samo da igre na kraju izgledaju lošije - napisao je jedan nezadovoljni korisnik u svojoj recenziji.

Evolucija tehnologije i suradnja s izdavačima

DLSS predstavlja tehnologiju koju Nvidia razvija još od 2018. godine s jasnim ciljem poboljšanja performansi u igrama pomoću umjetne inteligencije. Dok su prijašnje verzije bile usmjerene isključivo na povećanje broja sličica kroz prikazivanje igre u nižoj rezoluciji i naknadno pametno povećavanje na višu, nova verzija fokusira se na poboljšanje same vizualne kvalitete.

Stručnjaci iz industrije ističu da ovakav pristup predstavlja značajan korak u korištenju generativne umjetne inteligencije u stvarnom vremenu unutar videoigara. Međutim, neki analitičari upozoravaju da proizvođač hardvera nameće vizualne promjene koje odstupaju od originalne umjetničke vizije samih dizajnera igara.

Postavlja se i pitanje hoće li Nvidia poduzeti pravne ili tehničke mjere protiv projekata koji korisnicima omogućuju ovakvo modificiranje njihove tehnologije. Vjerojatno je da će tvrtka za sada pustiti da stvari teku svojim tokom jer eksperimenti s neuralnim renderiranjem dobivaju određenu razinu pozitivnosti od brojnih entuzijasta koji vole sami testirati novitete.

U međuvremenu, službena podrška nastavlja rasti kroz partnerstva s poznatim studijima. Popis potvrđenih igara koje će dobiti službenu integraciju uključuje velike naslove kao što su Assassin's Creed Shadows, Black State, Hogwarts Legacy, Starfield te nadolazeći The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

*uz korištenje AI-ja