Evo koliko je dronova FBI zaplijenio zbog leta iznad stadiona Svjetskog prvenstva

Federalni istražni ured (FBI) objavio je u subotu da je od početka Svjetskog prvenstva u lipnju zaplijenio više od 600 dronova koji su letjeli u zabranjenom zračnom prostoru iznad i oko stadiona diljem jedanaest američkih gradova domaćina. Ova akcija, provedena u suradnji s Ministarstvom domovinske sigurnosti (DHS), dio je jedne od najvećih sigurnosnih operacija u zračnom prostoru tijekom nekog sportskog događaja i naglašava ozbiljnost prijetnje koju bespilotne letjelice predstavljaju.

Stotine letjelica prizemljeno diljem SAD-a

U priopćenju na društvenoj mreži X, FBI je potvrdio da su bespilotne letjelice presretane u svim gradovima domaćinima. Najviše dronova zaplijenjeno je u Miamiju, čak 99, a slijede Atlanta sa 77 i Dallas sa 63 prizemljene letjelice. Značajan broj zabilježen je i u Los Angelesu (48), New Yorku (40), Houstonu (33) i Kansas Cityju (32). Zanimljivo je da Newark, u čijoj se blizini 19. srpnja treba održati finale, bilježi najmanji broj presretanja, tek devet.

Velik broj zapljena od početka turnira 10. lipnja sugerira da se mnogi operateri dronova nisu obazirali na upozorenja koja je FBI izdao uoči natjecanja. Prema službenim podacima, zabilježeno je više od 1.139 upada dronova u zaštićeni zračni prostor, a vlasti su uspjele "ublažiti" više od 300 incidenata bez upotrebe sile, što ukazuje na korištenje naprednih tehnologija za preuzimanje kontrole nad letjelicama. Zabrane letenja na snazi su tri sata prije i nakon svake utakmice.

Due to unprecedented law enforcement coordination, this FBI and our DHS partners have seized over 600 drones from restricted airspace across all 11 U.S. host cities since the start of the FIFA World Cup tournament. pic.twitter.com/3qo03ofyXf — FBI (@FBI) July 4, 2026

Oštre kazne za prekršitelje

FBI je prije turnira najavio strogu primjenu privremenih ograničenja leta (TFR) oko stadiona i povezanih lokacija za gledanje utakmica. Upozorili su da prekršiteljima prijete visoke kazne: do 75.000 dolara građanske kazne, do 100.000 dolara kaznene novčane kazne, do godinu dana zatvora te trajno oduzimanje drona. U Teksasu su najmanje četiri osobe već suočene s federalnim optužbama, a među uhićenima su meksički i honduraški državljani optuženi za ilegalno upravljanje dronom u blizini stadiona u Dallasu tijekom utakmice.

​- Ne samo da je letenje dronovima u TFR zonama ilegalno, nego je i opasno. Moj ured je predan očuvanju sigurnosti naše zajednice i posjetitelja održavanjem našeg neba slobodnim od dronova.

​- Ako vidite dron koji krši pravila, prijavite ga. Ako upravljate ilegalnim dronom, razmislite dvaput jer će prekršitelji odgovarati - poručio je američki tužitelj za Kansas City, R. Matthew Price.

Njegov kolega iz sjevernog okruga Teksasa, Ryan Raybould, u izjavi za medije naglasio je dužnost zaštite navijača. "Ako upravljate dronom, vaša je dužnost poznavati zakon. Znajte da ne smijete letjeti dronom iznad stadiona u Dallasu ili fan festa tijekom Svjetskog prvenstva. Ako zanemarite ovo upozorenje, očekujte da ćete biti procesuirani na saveznom sudu."

Napredna tehnologija i novi zakoni

Iako FBI svoje tehnike presretanja dronova, poput preuzimanja kontrole ili identificiranja operatera na tlu, drži u tajnosti, potvrdili su da koriste "napredne, specijalizirane timove i tehnologiju za praćenje i presretanje neovlaštenih bespilotnih letjelica". To uključuje radarske sustave, radiofrekvencijske skenere i sustave koji mogu sigurno prizemljiti dron. Planiranje sigurnosti za turnir bilo je opsežno, a Savezna agencija za upravljanje u hitnim situacijama (FEMA) izdvojila je 625 milijuna dolara za tu svrhu.

Ove mjere dolaze u kontekstu naglog rasta tržišta potrošačkih dronova, čija je vrijednost u SAD-u procijenjena na gotovo 1,5 milijardi dolara, što povećava rizik od zlouporabe. Kao odgovor na rastuću prijetnju, američki Kongres je u prosincu 2025. donio zakon "SAFER SKIES Act", koji po prvi put daje ovlasti državnim i lokalnim policijskim agencijama da neutraliziraju dronove koji predstavljaju vjerodostojnu prijetnju.

Globalni sigurnosni izazov

Sigurnosni izazovi nisu ograničeni samo na SAD. Svjetsko prvenstvo zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko, što je potaknulo trilateralnu suradnju u borbi protiv prijetnji od dronova. U Torontu je policija presrela najmanje 20 dronova, dok je meksička vojska angažirala specijalizirane protu-dronovske jedinice.

Iskustva s nedavno održanih Olimpijskih igara u Parizu, gdje su vlasti detektirale 355 neovlaštenih dronova i uhitile 81 osobu, služe kao važna lekcija. Ovi podaci ukazuju na globalni trend jačanja sigurnosnih mjera zračnog prostora tijekom velikih međunarodnih događaja, što je postalo nužnost u eri široko dostupnih bespilotnih letjelica. Ipak, grupe za zaštitu privatnosti izražavaju zabrinutost da bi se opsežna infrastruktura za nadzor, postavljena za turnir, mogla nastaviti koristiti i nakon njegovog završetka.

*uz korištenje AI-ja