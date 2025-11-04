Evo što trebate znati o novom Audiju S5: svjež interijer, ali rezultati slabiji nego prije

Edmunds piše da je 2025 S5 “ispod očekivanja” na njihovoj stazi, s lošijim ubrzanjem i vremenima kočenja u odnosu na prijašnju generaciju. Iako ima moderniji interijer i infotainment, dojam u vožnji je “vrlo sličan” starom modelu, bez velikog skoka naprijed u performansama.

Audi je paralelno restrukturirao srednju klasu: obitelj A4 prelazi u A5, a sportske verzije su S5 limuzina i karavan. Za S5 Audi navodi 3.0 V6 TFSI s blagim hibridom (do 367 KS i 550 Nm, ovisno o tržištu), uz S tronic i quattro pogon. Prvi tehnički podaci i fokus na digitaliziran kokpit dostupni su u službenim press materijalima.

Pogledajte performanse novog Audija s5:

U Europi je Audi još ranije objavio okvirne cijene: S5 Sedan kreće oko 78.500 eura, a S5 Avant oko 80.150 eura, uz bogatiju serijsku opremu (LED svjetla, 19 cola, sportska sjedala). Lokalne cijene i konfiguracije razlikuju se po tržištima pa za hrvatske narudžbe valja pratiti domaćeg uvoznika.

Ako ste razmišljali o kupnji, uzmite u obzir da ako vam je stalo do najjačih brojki s test staze, novi S5 po Edmundsu nije brži od starog. Ako tražite moderan interijer, aktualne sustave pomoći i još uvijek snažan V6 s blagim hibridom, novi model i dalje ima smisla. Provjerite i konkurenciju u klasi te pratite domaće cijene i rokove isporuke.