Facebook opet u problemu, za mnoge je 'pao'. Radi li vama?

Dio korisnika Facebooka diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku, večeras ima problema s pristupom popularnoj društvenoj mreži. Prema podacima s platforme Down Detector, prijave o poteškoćama počele su stizati oko 20 sati, a broj prijava ubrzano raste.

Korisnici javljaju da im se aplikacija ne učitava ili im se prikazuje poruka o pogrešci. Neki se uopće ne mogu prijaviti na svoj profil, dok drugima sadržaj na početnoj stranici ne radi kako treba.

Slične poteškoće prijavljuju i korisnici u drugim dijelovima svijeta, a na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru) pojavili su se brojni komentari o problemima s Facebookom.

Meta, kompanija koja stoji iza Facebooka, zasad se nije službeno oglasila o uzroku poteškoća.

U međuvremenu, DownDetector nastavlja bilježiti rast prijava.

