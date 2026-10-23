Fan rekreirao trailer za GTA 6 u 'petici' i šokirao nevjerojatnom razlikom u grafici i kvaliteti

Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju izlazak igre Grand Theft Auto VI. Jedan kreator odlučio je skratiti vrijeme čekanja rekreirajući službeni najavni video u staroj igri, a rezultat je mnoge iznenadio.

Moder koji je očito veliki fan GTA serijala objavio je video koji zorno prikazuje tehnološki skok tvrtke Rockstar Games. Video na gornjoj polovici ekrana prikazuje scene iz službenog najavnog videa za Grand Theft Auto VI, dok donja polovica prikazuje identične kadrove rekreirane unutar igre Grand Theft Auto V. Autor pod imenom GearOS Play uložio je veliki trud kako bi kadar po kadar oživio novi video koristeći stare alate.

Usporedba jasno pokazuje koliko su se stvari promijenile u više od deset godina. Stara igra, čije su osvjetljenje, teksture i animacije nekoć smatrane vrhuncem, sada izgleda ravno i zastarjelo. S druge strane, novi Vice City pršti od detalja, realizma i duboke atmosfere koja ostavlja bez daha.

Posebno se ističu noćni kadrovi grada okupanog neonskim svjetlima i močvarna područja po kojima jure zračni čamci. Kreator se snašao i kod likova, pa tako u rekreiranim scenama ulogu nove protagonistice Lucije preuzima Amanda, supruga poznatog lika Michaela iz starog nastavka. U staroj verziji čak se umjesto iguane pojavljuje štakor, što dodatno naglašava ograničenja prethodnog naslova.

Komentari ispod objave jasno pokazuju kako je zajednica igrača podijeljena između oduševljenja novim izgledom i nevjerice koliko stara igra danas izgleda loše. Mnogi su istaknuli kako je nevjerojatno da je prošlo čak trinaest godina od izlaska prethodnog nastavka.

S druge strane, sasvim je logično da je stara igra originalno napravljena za hardver iz generacije konzola PlayStation 3 i Xbox 360 puno manje grafički kvalitetna od najmodernije. Zbog toga ne čudi što, unatoč raznim modifikacijama, više ne može pratiti današnje industrijske standarde. Neki su ipak izrazili sumnju hoće li stvarna igra izgledati jednako dobro kao u najavnom videu, nadajući se da neće biti razočarani kada naslov konačno stigne na tržište.