Kućište je izvedeno u nijansi Rosso Magma, dubokoj metalik crvenoj boji iz Ferrarijeve palete, a kombinira ugljična vlakna i Gorilla Glass. Hlađenje je vidljivo kroz stakleno dno...
Ferrari sada ima i laptop. Evo što sve može i koliko košta...
Ferrari je posljednjih godina pokazao da njegovo ime više ne živi samo na uobičajenim proizvodima. Nakon odjeće, modnih dodataka, digitalnih projekata, raznih luksuznih suradnji i prvog električnog automobila, sada je stiglo i prijenosno računalo. HP i Ferrari predstavili su HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC, limitirani laptop koji kombinira karbonsku konstrukciju, Ferrarijeve boje, talijansku kožu i vrlo ambicioznu cijenu od 5599 dolara u SAD-u. Serija će biti ograničena na 4999 numeriranih primjeraka, što odmah jasno govori da se ovdje ne cilja na obične kupce računala, nego na kolekcionare, obožavatelje marke i ljude kojima logo propetog konjića vrijedi vrlo konkretnu nadoplatu.
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