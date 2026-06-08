Obavijesti

Tech

Komentari 0
NAKON LUCEA - LAPTOP

Ferrari sada ima i laptop. Evo što sve može i koliko košta...

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Ferrari sada ima i laptop. Evo što sve može i koliko košta...
Foto: HP

Kućište je izvedeno u nijansi Rosso Magma, dubokoj metalik crvenoj boji iz Ferrarijeve palete, a kombinira ugljična vlakna i Gorilla Glass. Hlađenje je vidljivo kroz stakleno dno...

Admiral

Ferrari je posljednjih godina pokazao da njegovo ime više ne živi samo na uobičajenim proizvodima. Nakon odjeće, modnih dodataka, digitalnih projekata, raznih luksuznih suradnji i prvog električnog automobila, sada je stiglo i prijenosno računalo. HP i Ferrari predstavili su HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC, limitirani laptop koji kombinira karbonsku konstrukciju, Ferrarijeve boje, talijansku kožu i vrlo ambicioznu cijenu od 5599 dolara u SAD-u. Serija će biti ograničena na 4999 numeriranih primjeraka, što odmah jasno govori da se ovdje ne cilja na obične kupce računala, nego na kolekcionare, obožavatelje marke i ljude kojima logo propetog konjića vrijedi vrlo konkretnu nadoplatu.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je 10 najprodavanijih auta u Hrvatskoj u svibnju. Prvi put je među njima jedan Kinez
NAJPOPULARNIJE AUTO MARKE

FOTO Ovo je 10 najprodavanijih auta u Hrvatskoj u svibnju. Prvi put je među njima jedan Kinez

Hrvatsko tržište novih automobila u svibnju je pokazalo jasne favorite među kupcima. Fokus prodajnih ljestvica ovaj put stavljamo na najuspješnije marke, temeljeno na prodaji njihovih najpopularnijih modela. Za vodeća tri modela dostupni su i točni prodajni rezultati, a listu predvodi Volkswagen T Cross, kojeg prate Opel Frontera i Škoda Octavia. Na listu najprodavanijih marki u mjesecu po prvi put je ušao i neki kineski brend, jer ovaj put BYD zauzima 10. mjesto.
Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!
MOGLI BI PADATI REKORDI

Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!

Hrvatsko tržište auta gori: svibanj donio rekord, a BYD prvi put upao među top 10 i šokirao konkurenciju
Prva robopljačka: Lopov naručio Waymo i nestao nakon krađe. Još mu nisu uspjeli ući u trag
KAKVI PROPUSTI

Prva robopljačka: Lopov naručio Waymo i nestao nakon krađe. Još mu nisu uspjeli ući u trag

Na prvi pogled, činilo se da će rješavanje slučaja biti jednostavno. Waymo vozila opremljena su desecima kamera visoke razlučivosti, a za korištenje usluge potrebna je registracija s podacima o kreditnoj kartici, kombinacija koja bi trebala pružiti jasan trag dokaza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026