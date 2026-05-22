Forza Horizon 6 ruši rekorde: Igra trijumfirala u Japanu

Najnoviji nastavak u proslavljenom trkaćem serijalu, Forza Horizon 6, stigao je na tržište i ubrzo postigao nevjerojatan uspjeh. Smješten u dugo priželjkivanu virtualnu rekreaciju Japana, od neonskog Tokija do planinskih cesta, naslov je privukao preko šest milijuna igrača, oborivši rekorde i prikupivši pohvale kritike.

Rekordi na Steamu i izvan njega

Komercijalni trijumf bio je očit i prije službenog izlaska 19. svibnja. Igra je zabilježila više od 500.000 prednarudžbi samo na Steamu, s prihodom od gotovo 30 milijuna dolara. Period ranog pristupa, koji je započeo 15. svibnja, postavio je rekord od 172.093 istovremena igrača, dvostruko više od prethodnika. Službeni izlazak potvrdio je golemi interes, a brojke su nastavile rasti, dosegnuvši impresivan vrhunac od 284.139 istovremenih igrača na Steamu 21. svibnja. Istog dana objavljeno je da je ukupna baza igrača, s Xbox i Game Pass uslugama, premašila šest milijuna.

Kritika i igrači složni: Japan je trijumf

Kritičari su gotovo jednoglasno proglasili Japan savršenim odredištem i najvećom snagom igre. Na agregatoru Metacritic, Forza Horizon 6 drži ocjenu "univerzalnog priznanja", a recenzenti hvale viziju Zemlje izlazećeg sunca. IGN je mapu opisao kao "najvjerodostojniju i najprilagođeniju automobilima do sada", nazvavši je "japanskim tematskim parkom za automobile". Upravo ta kombinacija golemih urbanih prostora, poput pet puta većeg Tokija u odnosu na gradove iz prijašnjih nastavaka, i predivnih ruralnih krajolika s planinskim prijevojima za 'touge' utrke, stvara svijet koji se osjeća živim. Mnogi su pozdravili i povratak sustava napredovanja s narukvicama iz originalne igre, koji nudi bolju strukturu bez ograničavanja slobode serijala.

Tehnološki iskorak za novu generaciju

Odluka da se napusti podrška za staru generaciju Xbox One konzola omogućila je studiju da iskoristi snagu modernog hardvera. Forza Horizon 6 je razvijen isključivo za devetu generaciju konzola i PC. Računalna verzija se ističe naprednim grafičkim značajkama, uvodeći 'ray-traced' globalno osvjetljenje koje automobile i okoliš čini realističnijim. Vlasnici konzola Xbox Series X i S također uživaju u ispoliranom iskustvu. 'Performance' način rada na obje konzole osigurava besprijekornih 60 sličica u sekundi, dok 'Quality' način na 30 sličica u sekundi nudi višu rezoluciju i uključuje 'ray-tracing' efekte na samim vozilima, što je značajan vizualni pomak.

Poznata formula profinjena do savršenstva

U svojoj srži, Forza Horizon 6 ne odstupa drastično od provjerene formule. Vožnja je i dalje fantastična, nudeći spoj arkadne pristupačnosti i elemenata simulacije. Ipak, brojna su poboljšanja koja obogaćuju iskustvo. Zvuk automobila je, prema mnogima, najbolji do sada, s posebnim naglaskom na realističnu jeku u tunelima. Vozila izgledaju detaljnije, a fizički model pruža bolji osjećaj prianjanja, osobito s volanom. Iako su neki kritičari zamjerili da je priča pomalo plitka, a dijalozi predvidljivi, opći je konsenzus da je ovo najkompletniji i najispoliraniji Horizon do sada, paket koji nudi stotine sati vrhunske trkaće zabave.

*uz korištenje AI-ja