FOTO GTA 6 će dobiti i vlastite kontrolere za PS5, ali bit će ograničeni. Evo kako do njih

Sony je u suradnji s Rockstar Gamesom iskoristio svoju posljednju State of Play prezentaciju kako bi otkrio poslasticu za sve obožavatelje koji s nestrpljenjem iščekuju izlazak jedne od najanticipiranijih igara svih vremena. Predstavljena su dva limitirana izdanja DualSense bežična kontrolera za PlayStation 5, tematski dizajnirana prema igri Grand Theft Auto 6, čime se nastavlja snažna marketinška kampanja uoči izlaska igre.

Dizajn inspiriran neonskim svjetlima Vice Cityja

Foto: Playstation

Kontroleri dolaze u dvije varijante, crnoj i bijeloj, a njihov dizajn duboko je ukorijenjen u estetici Vice Cityja, grada u kojem se odvija radnja igre. Obje verzije imaju sjajan, prelijevajući finiš koji, ovisno o kutu gledanja i osvjetljenju, mijenja boje te tako dočarava atmosferu zalaska sunca i neonskih svjetala koja krase ovaj fiktivni grad. Dizajn je dodatno obogaćen detaljima palminog lišća ugraviranog na drškama kontrolera, što je jasan vizualni motiv povezan s lokacijom igre.

Na stražnjoj strani kontrolera nalazi se službeni naziv igre, dok je na dodirnoj ploči (touchpadu) istaknut rimski broj šest, odnosno "VI", ispisan prepoznatljivim GTA fontom. Ovaj logotip okružen je dodatnim stiliziranim detaljima palmi, zaokružujući tako cjelokupni vizualni identitet koji odiše duhom igre. Svaki element dizajna pažljivo je osmišljen kako bi igračima pružio osjećaj uronjenosti u svijet Grand Theft Auta 6 i prije samog pokretanja igre.

Jutro i noć u dva izdanja

Foto: Playstation

Kako bi se što bolje dočarale dvije strane Vice Cityja, kontroleri su podijeljeni u dva specifična izdanja. Bijela verzija, nazvana "Grand Theft Auto VI White Limited Edition", inspirirana je jutarnjim prizorima grada, od pješčanih plaža okupanih suncem do pastelnih boja neba u zoru. S druge strane, crno izdanje, "Grand Theft Auto VI Black Limited Edition", hvata energiju i dinamiku noćnog života grada, evocirajući neonske reklame, luksuzne klubove i mračne ulice koje kriju tajne. Ova podjela omogućuje fanovima da odaberu kontroler koji bolje odgovara njihovom preferiranom doživljaju svijeta igre.

Cijena, prednarudžbe i datum izlaska

Foto: Playstation

Ljubitelji serijala i kolekcionari moći će naručiti ove posebne kontrolere putem PlayStation Direct platforme i kod odabranih prodavača počevši od 10. rujna, točno u 10 sati po lokalnom vremenu svake regije. Preporučena maloprodajna cijena iznosit će 84,99 €, odnosno 84,99 USD / 74,99 £. U prodaju kreću 19. studenog, istog dana kada se očekuje i izlazak same igre. Iako iz Rockstara i Sonya nisu objavili točan broj proizvedenih primjeraka, povijest prodaje sličnih limitiranih izdanja PlayStation hardvera, poput paketa povodom 30. godišnjice, sugerira da će i ovi kontroleri nestati s digitalnih polica velikom brzinom.

Dio veće marketinške suradnje

Ova suradnja samo je dio šireg marketinškog dogovora između tvrtki Sony i Rockstar Games, u sklopu kojeg PlayStation aktivno promovira svoju konzolu kao idealnu platformu za igranje nadolazećeg hita, uz slogan da će se GTA 6 "najbolje igrati na PS5". Igra će na PlayStationu 5 u potpunosti koristiti jedinstvene značajke DualSense kontrolera, uključujući napredne haptičke povratne informacije i adaptivne okidače, koji će igračima pružiti dublji osjećaj interakcije s okolinom, oružjem i vozilima. Uz to, naglašena je i podrška za Tempest 3D AudioTech tehnologiju. Zanimljivo je da, iako su najavljeni atraktivni fizički kontroleri, sama igra Grand Theft Auto 6 neće imati fizičko izdanje na disku, što je izazvalo brojne rasprave među fanovima.

Najava u jeku goleme popularnosti

Otkrivanje kontrolera tijekom Sonyjeve prezentacije State of Play uslijedilo je nedugo nakon gigantskog predstavljanja proširenog gameplaya igre na Netflixu. Taj je događaj izazvao toliki interes javnosti da je privremeno srušio ne samo streaming platformu Netflix, već i Twitch, gdje su milijuni gledatelja pratili reakcije uživo. Prikazani gameplay otkrio je brojne novosti, poput sporednih aktivnosti kojima će se igrači moći baviti, potpuno redizajniranog sustava traženosti, kao i detalje o sustavu romansi i veza između likova, dodatno podižući ionako ogromna očekivanja.

*uz korištenje AI-ja