FOTO Kralj jedrenjaka stigao u Istru. Evo kako izgleda iznutra

Orient Express Corinthian dug je 220 metara, širok oko 25 metara, ima 54 apartmana i može primiti do 110 gostiju
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Orient Express Corinthian prvi je brod nove pomorske divizije kompanije Orient Express, a projektiran je i izgrađen u Francuskoj. Brod je dug 220 metara, širok oko 25 metara, ima 54 apartmana i može primiti do 110 gostiju.
Orient Express Corinthian prvi je brod nove pomorske divizije kompanije Orient Express, a projektiran je i izgrađen u Francuskoj. Brod je dug 220 metara, širok oko 25 metara, ima 54 apartmana i može primiti do 110 gostiju. |
Foto:
Orient Express Corinthian prvi je brod nove pomorske divizije kompanije Orient Express, a projektiran je i izgrađen u Francuskoj. Brod je dug 220 metara, širok oko 25 metara, ima 54 apartmana i može primiti do 110 gostiju.
Razvoj Corinthiana trajao je približno deset godina, a u njegovoj izradi sudjelovale su brojne specijalizirane francuske radionice i obrtnici.
Opremljen je s tri kruta jedra ukupne površine oko 4500 četvornih metara, izrađena od kompozitnih elemenata ojačanih karbonskim vlaknima i staklom.
Prema podacima Orient Expressa, pri povoljnim uvjetima može postići brzinu od 17 čvorova koristeći isključivo snagu vjetra, no ima i konvencionalni pogonski sustav.
Prema trenutačno objavljenim cijenama, četveronoćno putovanje na Corinthianu stoji oko 25.960 eura po apartmanu, što je približno 6490 eura po noćenju.
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS