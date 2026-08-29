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FOTO Kralj jedrenjaka stigao u Istru. Evo kako izgleda iznutra

Orient Express Corinthian dug je 220 metara, širok oko 25 metara, ima 54 apartmana i može primiti do 110 gostiju
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Orient Express Corinthian prvi je brod nove pomorske divizije kompanije Orient Express, a projektiran je i izgrađen u Francuskoj. Brod je dug 220 metara, širok oko 25 metara, ima 54 apartmana i može primiti do 110 gostiju.
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Orient Express Corinthian prvi je brod nove pomorske divizije kompanije Orient Express, a projektiran je i izgrađen u Francuskoj. Brod je dug 220 metara, širok oko 25 metara, ima 54 apartmana i može primiti do 110 gostiju. | Foto:
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