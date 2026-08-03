FOTO Leapmotor B10 na testu: Teško je ignorirati taj prostor i opremu za manje od 34.000 €

Leapmotor B10 nudi 217 KS, stražnji pogon, vrlo prostranu kabinu i opremu kakva se uglavnom očekuje u osjetno skupljim automobilima, ali...
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Leapmotor je jedan od kineskih proizvođača koji u Europu ne ulazi potpuno sam. Stellantis ima 20 posto vlasničkog udjela u kompaniji, dok u zajedničkoj tvrtki zaduženoj za međunarodno poslovanje drži većinski paket. To Leapmotoru od samog početka pruža mnogo razvijeniju prodajnu i servisnu mrežu nego većini novih kineskih marki.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Leapmotor je jedan od kineskih proizvođača koji u Europu ne ulazi potpuno sam. Stellantis ima 20 posto vlasničkog udjela u kompaniji, dok u zajedničkoj tvrtki zaduženoj za međunarodno poslovanje drži većinski paket. To Leapmotoru od samog početka pruža mnogo razvijeniju prodajnu i servisnu mrežu nego većini novih kineskih marki. |
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Leapmotor je jedan od kineskih proizvođača koji u Europu ne ulazi potpuno sam. Stellantis ima 20 posto vlasničkog udjela u kompaniji, dok u zajedničkoj tvrtki zaduženoj za međunarodno poslovanje drži većinski paket. To Leapmotoru od samog početka pruža mnogo razvijeniju prodajnu i servisnu mrežu nego većini novih kineskih marki.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
B10 je model kojim Leapmotor napada jedan od najvažnijih europskih segmenata. Riječ je o električnom kompaktnom SUV-u dužine 452 cm, smještenom između gradskih SUV-crossovera i velikih obiteljskih SUV-ova. Testirana izvedba Design ima veću LFP bateriju od 67,1 kWh, odnosno 65 kWh korisnog kapaciteta, stražnji pogon i bogatu serijsku opremu. Cijena iznosi vrlo konkurentnih 33.990 eura, a što se za to dobiva provjerili smo na našem sedmodnevnom testu.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Dizajn: Moderan, ali bez prepoznatljivog potpisa B10 izgleda potpuno suvremeno. Prednjim dijelom dominiraju tanka dnevna svjetla, dok su glavna LED svjetla odvojena i skrivena niže u odbojniku, u skladu sa trendom koji se u autoindustriji raširio "poput virusa". Površine su glatke, bočne linije jednostavne, a straga se proteže svjetlosna traka koja podsjeća na rješenja viđena na mnogo skupljim SUV-ovima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Problem je u tome što se B10 teško pamti i prepozna na cesti. Nema neuglednih detalja niti ozbiljnijih dizajnerskih pogrešaka, ali nema ni elementa po kojem bi ga se odmah prepoznalo kao Leapmotor. Mogao bi nositi znak bilo kojeg od brojnih kineskih proizvođača, a da prosječan promatrač ne primijeti razliku.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Karoserijske površine iznad kotača prilično su velike pa serijski naplatci od 18 inča izgledaju manje nego što doista jesu. Izvlačive kvake dodatno pročišćavaju bokove, ali nisu automatske. Potrebno je pritisnuti jedan kraj kako bi drugi izašao, što izgleda atraktivno, ali je u svakodnevnom korištenju manje praktičnije od klasične kvake i zna dosta smetati.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Unutrašnjost: Minimalizam koji traži privikavanje Kabina slijedi danas vrlo raširenu kinesku formulu. Mali i pregledan zaslon s instrumentima je ispred vozača, a u sredini je velik središnji zaslon preko kojeg se upravlja gotovo svime. Instrumenti imaju dijagonalu od 8,8 inča, dok zason infotainmenta mjeri čak 14,6 inča. Grafika je oštra, reakcije su brze, a struktura izbornika nakon određenog vremena postaje logična.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Problem je gotovo potpuni nedostatak fizičkih tipki. Preko zaslona se podešavaju klima-uređaj, retrovizori, sustavi pomoći, načini vožnje, rekuperacija i brojne druge funkcije. Moguće je postaviti prečace za najčešće korištene postavke, što olakšava svakodnevicu, ali ni najbolji softverski prečac nije praktičan kao obična tipka koju se može pronaći bez skretanja pogleda s ceste.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Neobičan je i ključ u obliku kartice. Automobil se otključava prislanjanjem kartice uz vanjski retrovizor, a pokreće njezinim postavljanjem na predviđeno mjesto uz središnji naslon za ruke. Rješenje izgleda tehnološki napredno, ali klasični ključ ipak je jednostavniji kada su ruke pune vrećica ili prtljage. Ipak, za taj problem postoji rješenje, koje nismo imali priliku isporbati. Preko Leapmotor App aplikacije možete povezati mobitel s vozilom te koristiti automatsko otključavanje u blizini automobila ili ručno otključavanje preko aplikacije. No i tu dolazimo do komlikacija, naime, ako koristite mobitel pokretanje automobila bez kartice unosi se unaprijed postavljeni četveroznamenkasti PIN na zaslonu. Dakle, kartica vam opet mora biti pri ruci ili vam preostaje stalno upisivanje pina. Mišljenja smo da je sve to moglo biti mnogo jednostavnije (i praktičnije).
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Kvaliteta unutrašnjosti nije jednaka na svim mjestima. Gornji dijelovi kabine djeluju moderno, sjedala presvučena eko-kožom izgledaju vrlo dobro, a panoramski krov i ambijentalno osvjetljenje stvaraju ugodnu atmosferu. Niže se ipak nalazi dosta tvrde plastike koja otkriva cjenovni razred automobila. Posebni otvori na armaturnoj ploči mogu služiti kao nosači za različite dodatke, slično Dacijinu sustavu YouClip, pa minimalistička kabina ipak ima i nekoliko originalnih rješenja.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Prostor i praktičnost: Najjači argument B10 Prostranost je područje u kojem B10 ostavlja najbolji dojam. Međuosovinski razmak od 274 cm iskorišten je vrlo dobro, pa odrasli putnici straga imaju iznenađujuće mnogo mjesta za koljena i dovoljno prostora za glavu. Pod je nešto viši, kao u većini električnih automobila, ali položaj sjedenja ipak nije neugodan.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Kabina bez problema prima četiri vrlo visoke odrasle osobe, a na kraćim relacijama i pet. Prednja sjedala široka su i udobna, električno podesiva, grijana i ventilirana. Suvozačevo sjedalo može se položiti tako da putnik na stražnjoj klupi dobije udoban oslonac za noge, što može biti ugodno tijekom stanke na punionici, no svakako nije preporučljivo u vožnji.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Prtljažnik ima 430 litara, pravilan je i dovoljno velik za obiteljske potrebe. Preklapanjem stražnjih naslona prostor se povećava do 1700 litara. Ispod prednjeg poklopca nalazi se i maleni frunk od približno 25 litara, dovoljan za kabel za punjenje, sigurnosnu opremu i nekoliko manjih predmeta.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Pogon i vožnja: Udobnost ispred sportskih ambicija Elektromotor na stražnjoj osovini razvija 217 KS i 240 Nm. Snaga se prenosi samo na stražnje kotače, što omogućuje čista ubrzanja bez borbe između upravljača i proklizavanja prednjih kotača. Od 0 do 100 km/h B10 ubrzava za dobrih 8,0 sekundi, a najveća brzina iznosi 170 km/h, solidno za električni auto. Sve ove brojke su sasvim dovoljne za obiteljski SUV.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
U načinu Comfort odziv na papučicu gasa djeluje prilično uspavano, dok Sport čini automobil osjetno življim, osobito pri nižim brzinama. Standardni način najbolji je kompromis jer pruža dovoljno brz odziv bez pretjerane oštrine. Stražnji pogon ipak ne pretvara B10 u sportski automobil. Ovjes je mekan i jasno podešen za udobnost. Dobro upija ležeće policajce, kratke neravnine i oštećenja asfalta, a kabina ostaje tiha i mirna. Putnicima će takvo podešenje odgovarati, posebno na duljim putovanjima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Cijena udobnosti osjeti se u zavojima, gdje se karoserija primjetno naginje. Na valovitoj podlozi može se pojaviti i lagano ljuljanje, ali ponašanje ostaje predvidljivo. B10 ne potiče na brzu vožnju zavojitim cestama, no ni u jednom trenutku ne djeluje nesigurno. Otpor upravljača može se mijenjati. U najlakšoj postavci upravljač je previše mekan i gotovo bez povratnih informacija, dok Sport donosi više težine, ali ne i mnogo više osjećaja. Srednja postavka ponovno je najugodnija za svakodnevnu vožnju. Regeneracija ima tri razine, a prijelaz između regenerativnog i klasičnog kočenja uglavnom je prirodan, iako intenzitet usporavanja nije uvijek potpuno ujednačen.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Potrošnja i doseg: Bolje od očekivanja Službeni deklarirani doseg iznosi 434 kilometra. Rezultati testa pokazali su da B10 može biti zaista na toj razini. Kombinirani prosjek iznosio je samo 15,7 kWh/100 km, što s 65 kWh korisnog kapaciteta baterije stvarni doseg od oko 410 kilometara. U gradu je trošio 13,8 kWh/100 km, dovoljno za približno 470 kilometara. Električni pogon ondje najbolje koristi regeneraciju i niske brzine, pa se uz umjerenu vožnju bez problema može premašiti 450 kilometara. Na autocesti je pri brzini od 110 do 120 km/h potrošnja porasla na 20,4 kWh/100 km. Time doseg iznosi oko 320 kilometara, tako da je na putovanjima razumno planirati 250 do 280 kilometara između stajanja, ovisno o vanjskoj temperaturi, brzini i željenoj sigurnosnoj pričuvi.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Najbolji rezultat ostvarili smo na našem eko krugu, gdje je B10 trošio samo 11,3 kWh/100 km. To odgovara teorijskom dosegu od čak 575 kilometara, premda je riječ o posebno povoljnim uvjetima koji nisu reprezentativni za svakodnevni prosjek. B10 podržava AC punjenje snagom do 11 kW i DC punjenje do 168 kW. To nije rekordna vrijednost, ali je vrlo dobra u ovom cjenovnom razredu. Uz povoljnu temperaturu baterije moguće je od 30 do 80 posto napuniti za približno 20 minuta. Serijska toplinska pumpa trebala bi pomoći u zadržavanju prihvatljive potrošnje i tijekom zime.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Sigurnost i oprema: Gotovo ništa ne nedostaje Izvedba Design najbolje pokazuje tradicionalnu kinesku prednost u omjeru cijene i opreme. Serijski dolaze panoramski krov, električna vrata prtljažnika, zatamnjena stakla, grijani upravljač, električno podesiva, grijana i ventilirana prednja sjedala, 360-stupanjska kamera, ambijentalno osvjetljenje u 64 boje, audiosustav s 12 zvučnika, navigacija, Apple CarPlay i Android Auto te funkcija V2L za napajanje vanjskih električnih uređaja.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Sigurnosna oprema uključuje adaptivni tempomat, automatsko kočenje u nuždi, nadzor mrtvog kuta, upozorenje na poprečni promet, pomoć pri vožnji u prometnoj gužvi, prepoznavanje prometnih znakova te nekoliko sustava za zadržavanje vozila u traku. B10 je na Euro NCAP testiranju osvojio pet zvjezdica.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata