FOTO Leapmotor B10 na testu: Teško je ignorirati taj prostor i opremu za manje od 34.000 €

Neobičan je i ključ u obliku kartice. Automobil se otključava prislanjanjem kartice uz vanjski retrovizor, a pokreće njezinim postavljanjem na predviđeno mjesto uz središnji naslon za ruke. Rješenje izgleda tehnološki napredno, ali klasični ključ ipak je jednostavniji kada su ruke pune vrećica ili prtljage. Ipak, za taj problem postoji rješenje, koje nismo imali priliku isporbati. Preko Leapmotor App aplikacije možete povezati mobitel s vozilom te koristiti automatsko otključavanje u blizini automobila ili ručno otključavanje preko aplikacije. No i tu dolazimo do komlikacija, naime, ako koristite mobitel pokretanje automobila bez kartice unosi se unaprijed postavljeni četveroznamenkasti PIN na zaslonu. Dakle, kartica vam opet mora biti pri ruci ili vam preostaje stalno upisivanje pina. Mišljenja smo da je sve to moglo biti mnogo jednostavnije (i praktičnije). | Foto: Dubravko Kolarić/24sata