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HIT KINEZ NA TESTU

FOTO Leapmotor B10 na testu: Teško je ignorirati taj prostor i opremu za manje od 34.000 €

Leapmotor B10 nudi 217 KS, stražnji pogon, vrlo prostranu kabinu i opremu kakva se uglavnom očekuje u osjetno skupljim automobilima, ali...
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FOTO Leapmotor B10 na testu: Teško je ignorirati taj prostor i opremu za manje od 34.000 €
Leapmotor je jedan od kineskih proizvođača koji u Europu ne ulazi potpuno sam. Stellantis ima 20 posto vlasničkog udjela u kompaniji, dok u zajedničkoj tvrtki zaduženoj za međunarodno poslovanje drži većinski paket. To Leapmotoru od samog početka pruža mnogo razvijeniju prodajnu i servisnu mrežu nego većini novih kineskih marki. | Foto: Dubravko Kolarić/24sata
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Leapmotor je jedan od kineskih proizvođača koji u Europu ne ulazi potpuno sam. Stellantis ima 20 posto vlasničkog udjela u kompaniji, dok u zajedničkoj tvrtki zaduženoj za međunarodno poslovanje drži većinski paket. To Leapmotoru od samog početka pruža mnogo razvijeniju prodajnu i servisnu mrežu nego većini novih kineskih marki. | Foto: Dubravko Kolarić/24sata
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