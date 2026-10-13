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BRZO SE PUNI I IMA 197 KS

FOTO Ovo je Leapmotor B03: Novi kineski adut kojim kreću u napad na europske favorite

B03 bi mogao postati jedan od najvažnijih automobila ove marke na europskom tržištu. Za europsko tržište najavljena je maksimalna snaga od čak 197 KS
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FOTO Ovo je Leapmotor B03: Novi kineski adut kojim kreću u napad na europske favorite
Leapmotor B03 novi je električni hatchback kojim kineska marka želi osvojiti europske kupce. Smješten je između manjih modela T03 i većeg B05, a cilja na vozače koji traže pristupačan automobil za grad i obitelj. | Foto: Leapmotor
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Leapmotor B03 novi je električni hatchback kojim kineska marka želi osvojiti europske kupce. Smješten je između manjih modela T03 i većeg B05, a cilja na vozače koji traže pristupačan automobil za grad i obitelj. | Foto: Leapmotor
Komentari 1

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