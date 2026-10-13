FOTO Ovo je Leapmotor B03: Novi kineski adut kojim kreću u napad na europske favorite

B03 bi mogao postati jedan od najvažnijih automobila ove marke na europskom tržištu. Za europsko tržište najavljena je maksimalna snaga od čak 197 KS
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Leapmotor B03 novi je električni hatchback kojim kineska marka želi osvojiti europske kupce. Smješten je između manjih modela T03 i većeg B05, a cilja na vozače koji traže pristupačan automobil za grad i obitelj.
| Foto: Leapmotor
Leapmotor B03 novi je električni hatchback kojim kineska marka želi osvojiti europske kupce. Smješten je između manjih modela T03 i većeg B05, a cilja na vozače koji traže pristupačan automobil za grad i obitelj. |
Foto: Leapmotor
Leapmotor B03 novi je električni hatchback kojim kineska marka želi osvojiti europske kupce. Smješten je između manjih modela T03 i većeg B05, a cilja na vozače koji traže pristupačan automobil za grad i obitelj.
| Foto: Leapmotor
Model je već predstavljen u Kini pod oznakom A05, dok je za Europu pripremljena posebna izvedba. Dugačak je 418 centimetara, širok 179 i visok 156 centimetara, uz međuosovinski razmak od 261 centimetra.
| Foto: Leapmotor
Dizajn donosi glatke površine, zatvoreni prednji dio i tanka svjetla. Skrivene kvake vrata pridonose aerodinamici, a velika staklena površina i niska linija poklopca motora daju mu izgled klasičnog hatchbacka.
| Foto: Leapmotor
Europska izvedba trebala bi razvijati do 197 KS, što je znatno više od kineskih verzija sa 95 i 122 KS. Konačna ponuda motora još nije potvrđena.
| Foto: Leapmotor
Očekuje se da će kupci moći birati između baterija kapaciteta oko 40 i 53 kWh. Leapmotor zasad navodi doseg do 390 kilometara prema WLTP-u, dok službeni tehnički podaci za europsko tržište još nisu objavljeni.
| Foto: Leapmotor
Unutrašnjost donosi digitalnu instrumentnu ploču dijagonale 8,8 inča i središnji zaslon od 14,6 inča. Multimedijski sustav Leap OS 4.0 Plus podržava bežične Apple CarPlay i Android Auto.
| Foto: Leapmotor
Brzo punjenje jedna je od najzanimljivijih najavljenih značajki. Prema podacima proizvođača, baterija se od 10 do 80 posto može napuniti za samo 21 minutu.
| Foto: Benoit Tessier
Unutrašnjost donosi digitalnu instrumentnu ploču dijagonale 8,8 inča i središnji zaslon od 14,6 inča. Multimedijski sustav Leap OS 4.0 Plus podržava bežične Apple CarPlay i Android Auto.
| Foto: Benoit Tessier
Leapmotor ističe i praktičnost kabine s više od 30 pretinaca. Među najavljenom opremom su prilagodljiva stražnja sjedala, grijanje sjedala i upravljača te 21 sustav pomoći vozaču.
Cijena i datum početka prodaje u Europi još nisu poznati. Za usporedbu, povišeni Leapmotor B03X na većini europskih tržišta stoji od 24.900 eura, pa bi novi hatchback mogao biti nekoliko tisuća eura jeftiniji.
| Foto: Benoit Tessier