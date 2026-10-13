FOTO Ovo je Leapmotor B03: Novi kineski adut kojim kreću u napad na europske favorite

Leapmotor ističe i praktičnost kabine s više od 30 pretinaca. Među najavljenom opremom su prilagodljiva stražnja sjedala, grijanje sjedala i upravljača te 21 sustav pomoći vozaču. Cijena i datum početka prodaje u Europi još nisu poznati. Za usporedbu, povišeni Leapmotor B03X na većini europskih tržišta stoji od 24.900 eura, pa bi novi hatchback mogao biti nekoliko tisuća eura jeftiniji. | Foto: Benoit Tessier