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FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna

Novi Spring prvi je od četiri potpuno električna modela koja Dacia planira lansirati do kraja desetljeća. On također označava važnu prekretnicu za model koji je od 2021. godine prodan u više od 210.000 primjeraka
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FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna
Iako je u Europi tek počela jesen, u Daciji je proljeće. Druga generacija modela Spring potpuno je nova od temelja, ali ostaje vjerna Dacijinoj filozofiji jednostavnosti i pristupačnosti. Ovaj mali gradski automobil ima cilj demokratizirati električna vozila u trenutku dok Europska unija vrši pritisak na proizvođače da napuste motore s unutarnjim izgaranjem. | Foto: Dacia
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Iako je u Europi tek počela jesen, u Daciji je proljeće. Druga generacija modela Spring potpuno je nova od temelja, ali ostaje vjerna Dacijinoj filozofiji jednostavnosti i pristupačnosti. Ovaj mali gradski automobil ima cilj demokratizirati električna vozila u trenutku dok Europska unija vrši pritisak na proizvođače da napuste motore s unutarnjim izgaranjem. | Foto: Dacia
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