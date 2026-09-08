FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna

I na kraju, tu je cijena. Dacia je objavila da će početna cijena diljem Europe biti niža od 20.000 eura, a u Italiji osnovni model stoji samo 17.900 eura. Cijena ne uključuje državne poticaje koji bi je mogli dodatno sniziti, čineći novi Spring pravom prilikom. Njegovo pozicioniranje na dnu cjenovne ljestvice električnih vozila ostaje njegov najveći adut, a Dacia je uspjela učiniti formulu većom, praktičnijom i modernijom, zadržavajući temeljno obećanje: ponuditi pristupačan električni automobil usmjeren na stvarne potrebe većine kupaca. | Foto: Dacia