FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna

Novi Spring prvi je od četiri potpuno električna modela koja Dacia planira lansirati do kraja desetljeća. On također označava važnu prekretnicu za model koji je od 2021. godine prodan u više od 210.000 primjeraka
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Iako je u Europi tek počela jesen, u Daciji je proljeće. Druga generacija modela Spring potpuno je nova od temelja, ali ostaje vjerna Dacijinoj filozofiji jednostavnosti i pristupačnosti. Ovaj mali gradski automobil ima cilj demokratizirati električna vozila u trenutku dok Europska unija vrši pritisak na proizvođače da napuste motore s unutarnjim izgaranjem.
| Foto: Dacia
Iako je u Europi tek počela jesen, u Daciji je proljeće. Druga generacija modela Spring potpuno je nova od temelja, ali ostaje vjerna Dacijinoj filozofiji jednostavnosti i pristupačnosti. Ovaj mali gradski automobil ima cilj demokratizirati električna vozila u trenutku dok Europska unija vrši pritisak na proizvođače da napuste motore s unutarnjim izgaranjem. |
Foto: Dacia
Iako je u Europi tek počela jesen, u Daciji je proljeće. Druga generacija modela Spring potpuno je nova od temelja, ali ostaje vjerna Dacijinoj filozofiji jednostavnosti i pristupačnosti. Ovaj mali gradski automobil ima cilj demokratizirati električna vozila u trenutku dok Europska unija vrši pritisak na proizvođače da napuste motore s unutarnjim izgaranjem.
| Foto: Dacia
Novi Spring prvi je od četiri potpuno električna modela koja Dacia planira lansirati do kraja desetljeća. On također označava važnu prekretnicu za model koji je od 2021. godine prodan u više od 210.000 primjeraka u preko četrdeset zemalja. Ovoga puta, Dacia je proizvodnju preselila iz Kine u Europu, pa će se novi Spring proizvoditi u tvornici Renault Grupe u Novom Mestu u Sloveniji.
| Foto: Dacia
Novi Spring prvi je od četiri potpuno električna modela koja Dacia planira lansirati do kraja desetljeća. On također označava važnu prekretnicu za model koji je od 2021. godine prodan u više od 210.000 primjeraka u preko četrdeset zemalja. Ovoga puta, Dacia je proizvodnju preselila iz Kine u Europu, pa će se novi Spring proizvoditi u tvornici Renault Grupe u Novom Mestu u Sloveniji.
| Foto: Dacia
Unatoč povećanju dimenzija, s duljinom od 3,85 metara i širinom od 1,74 metra, Spring čvrsto ostaje u teritoriju gradskih automobila, ali bi na cesti trebao ostavljati dojam znatno ozbiljnijeg vozila. Zadržao je i neke šarmantne detalje poput stražnjih prozora koji se otvaraju prema van, što je prava rijetkost na automobilima u 2026. godini.
| Foto: Dacia
Pogonski sklop čini jedan električni motor koji razvija 80 konjskih snaga i 175 Nm okretnog momenta. Prema tvorničkim podacima koje prenosi Motor1, ubrzanje do 100 km/h traje 12,1 sekundu, a najveća brzina iznosi 130 km/h. Iako ove brojke nisu impresivne, savršeno su adekvatne za gradsku vožnju, gdje će Spring provoditi većinu svog vremena.
| Foto: Dacia
Energiju osigurava litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija kapaciteta 27,5 kWh, koja omogućuje domet do 250 kilometara prema WLTP ciklusu. To je tek neznatno poboljšanje u odnosu na stari model, no iz Dacije poručuju kako su vlasnici prethodne generacije u prosjeku dnevno prelazili samo 34 kilometra, a 75 posto njih je vozilo punilo kod kuće. Drugim riječima, relativno mala baterija nije kompromis za ciljanu skupinu kupaca.
| Foto: Dacia
Opcije punjenja također su prilagođene svakodnevnoj upotrebi. Standardni AC punjač snage 6,6 kW može napuniti bateriju od 15 do 80 posto za devet sati korištenjem kućne utičnice, što omogućuje punjenje preko noći. Snažniji AC punjač od 11 kW to vrijeme skraćuje na sat i 55 minuta, dok opcionalno DC brzo punjenje snage 50 kW može napuniti bateriju od 15 do 80 posto za samo 28 minuta.
| Foto: Dacia
Preobrazba se nastavlja i u unutrašnjosti. Standardna oprema uključuje 7-inčnu digitalnu instrumentnu ploču uparenu s 10,1-inčnim središnjim zaslonom osjetljivim na dodir. Iako je riječ o cjenovno pristupačnom modelu, novi Spring ima mnoštvo fizičkih tipki i prekidača, kao i prepoznatljivu značajku Renaulta: odvojene kontrole glasnoće iza upravljača, gdje se nalazi i ručica mjenjača.
| Foto: Dacia
Dacia se usredotočila i na praktičnost, pa novi Spring nudi do 337 litara prtljažnog prostora, što je respektabilna brojka za ovako malen automobil. Preklapanjem stražnje klupe djeljive u omjeru 50:50, kapacitet raste na 1.283 litre. Opcionalni pretinac od 18 litara ispod prednjeg poklopca nudi dodatni prostor za kabel za punjenje.
| Foto: Dacia
Unatoč niskoj cijeni, novi Spring nije spartanski opremljen. Ovisno o paketu opreme, nudi ulazak bez ključa, stražnju kameru za parkiranje, bežični Apple CarPlay i Android Auto, povezanu navigaciju te pametni sustav dodataka YouClip. Može biti opremljen i funkcijom V2L (vehicle-to-load), koja omogućuje da se njegova baterija koristi za napajanje manjih električnih uređaja.
| Foto: Dacia
I na kraju, tu je cijena. Dacia je objavila da će početna cijena diljem Europe biti niža od 20.000 eura, a u Italiji osnovni model stoji samo 17.900 eura. Cijena ne uključuje državne poticaje koji bi je mogli dodatno sniziti, čineći novi Spring pravom prilikom. Njegovo pozicioniranje na dnu cjenovne ljestvice električnih vozila ostaje njegov najveći adut, a Dacia je uspjela učiniti formulu većom, praktičnijom i modernijom, zadržavajući temeljno obećanje: ponuditi pristupačan električni automobil usmjeren na stvarne potrebe većine kupaca.
| Foto: Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Dacia
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi
Foto Adrien Cortesi