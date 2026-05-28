FOTO Ovo je nova Xiaomi 17T serija: Dobili su moćne Leica kamere i ogromne baterije

Xiaomi je službeno predstavio novu generaciju svoje T serije pametnih telefona, Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Nova serija donosi značajne nadogradnje u području mobilne fotografije, autonomije baterije i kvalitete zaslona, a po prvi put T serija dolazi u dvije različite veličine uređaja kako bi se prilagodila različitim korisnicima. Poseban naglasak stavili su na Leica sustav kamera, uključujući novu 5x telefoto kameru dostupnu na oba modela, kao i na AMOLED zaslone s naprednim tehnologijama zaštite vida. Xiaomi ističe i snažne baterije silicij-ugljične tehnologije, brza HyperCharge punjenja te nove MediaTek procesore u 3 nm i 4 nm proizvodnim procesima.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T dolazi kao kompaktnija verzija nove serije, s naglaskom na jednostavno korištenje jednom rukom i tanji, lakši dizajn. Uređaj su opremili 1.5K AMOLED zaslonom s frekvencijom osvježavanja do 120 Hz i vršnom svjetlinom od 3500 nita, što omogućuje vrlo dobru vidljivost čak i na jakom dnevnom svjetlu.

Na stražnjoj strani nalazi se trostruki sustav kamera predvođen glavnim 50 MP senzorom veličine 1/1.55 inča, uz Leica Summilux optiku. Xiaomi 17T po prvi put u osnovni T model donosi Leica 5x telefoto kameru s optičkom stabilizacijom slike, podrškom za makro fotografiju s udaljenosti od 30 centimetara te AI Ultra Zoomom do 120x.

Telefon podržava i nove Leica Live Moment mogućnosti fotografiranja koje omogućuju bilježenje pokreta i emocija kroz dinamične fotografije, dok Leica Live Portrait donosi prirodniji bokeh efekt u portretnom načinu rada.

Za performanse je zadužen MediaTek Dimensity 8500-Ultra procesor izrađen u 4 nm tehnologiji, dok baterija kapaciteta 6500 mAh podržava 67 W HyperCharge brzo punjenje. Xiaomi navodi kako uređaj bez problema omogućuje cjelodnevno korištenje čak i pri intenzivnijem radu.

Xiaomi 17T dolazi u memorijskoj konfiguraciji 12 GB + 512 GB, a bit će dostupan po cijeni od 799 eura.

Xiaomi 17T Pro

Napredniji Xiaomi 17T Pro donosi niz dodatnih mogućnosti usmjerenih na korisnike koji žele flagship iskustvo, posebno kada je riječ o fotografiji, videu i performansama.

Glavna kamera koristi veliki 1/1.31-inčni senzor uz Leica UltraPure optiku i Summilux strukturu leće, a uz novu Leica 5x telefoto kameru uređaj omogućuje snimanje detaljnih fotografija na velikim udaljenostima, ali i kvalitetne makro snimke. Posebna prednost Pro modela je podrška za 4K video pri 60 fps uz filmski način rada i prirodno zamućenje pozadine.

Ekskluzivno za Xiaomi 17T Pro dostupna je i funkcija Live cinematography, koja omogućuje Ultra-HD Live Moment snimanje u 4K rezoluciji te kreativne zoom efekte u video sadržaju.

Zaslon uređaja također koristi 1.5K AMOLED panel, ali uz višu frekvenciju osvježavanja do 144 Hz i dodatno poboljšanu vidljivost u noćnim uvjetima zahvaljujući minimalnoj svjetlini od samo 1 nita. Xiaomi 17T Pro koristi i LIPO tehnologiju izrade okvira, što omogućuje iznimno tanke i jednako široke rubove oko zaslona.

Uređaj pokreće MediaTek Dimensity 9500 procesor izrađen u 3 nm tehnologiji, a za hlađenje je zadužen Xiaomi 3D IceLoop sustav. Posebno se ističe baterija kapaciteta 7000 mAh, najveća u Xiaomijevim međunarodnim modelima do sada, uz podršku za 100 W žično i 50 W bežično HyperCharge punjenje.

Xiaomi 17T Pro dolazi u konfiguraciji 12 GB + 512 GB po cijeni od 999 eura.

Uz oba modela kupci na hrvatskom tržištu dobivaju tromjesečni pristup Google AI Pro paketu s 5 TB prostora u oblaku te tromjesečni YouTube Premium bez dodatnih troškova.

Promotivna ponuda traje od 28. svibnja do 30. lipnja, tijekom koje će oba modela biti snižena za 150 eura.

*uz korištenje AI-ja