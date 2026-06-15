IGRA MILIJUNA FOTO: Ovo je top 10 najskupljih novih automobila u povijesti

Cijene su apsurdno visoke, no ovdje se ne plaća samo motor, ubrzanje i luksuz - nego i mogućnost da nitko drugi nema isti automobil. Na vrhu ljestvice gotovo podjednako dominiraju ekstremni tehnički projekti i unikatni modeli izrađeni prema željama pojedinačnih kupaca. U poretku su navedene cijene automobila kada su prodani kao novi, bez aukcijskih klasika i kolekcionarskih rabljenih primjeraka koji nerijetko postižu i višestruko veće iznose.