FOTO: Ovo je top 10 najskupljih novih automobila u povijesti

Cijene su apsurdno visoke, no ovdje se ne plaća samo motor, ubrzanje i luksuz - nego i mogućnost da nitko drugi nema isti automobil. Na vrhu ljestvice gotovo podjednako dominiraju ekstremni tehnički projekti i unikatni modeli izrađeni prema željama pojedinačnih kupaca. U poretku su navedene cijene automobila kada su prodani kao novi, bez aukcijskih klasika i kolekcionarskih rabljenih primjeraka koji nerijetko postižu i višestruko veće iznose.
Bugatti Centodieci za 7,8 milijuna eura "najjeftiniji" je u ovom društvu - izrađen u samo deset primjeraka kao moderna posveta legendarnom EB110, s karoserijom koja namjerno priziva devedesete oštrim linijama i specifičnim stražnjim krajem.
| Foto: Bugatti
Bugatti Centodieci za 7,8 milijuna eura "najjeftiniji" je u ovom društvu - izrađen u samo deset primjeraka kao moderna posveta legendarnom EB110, s karoserijom koja namjerno priziva devedesete oštrim linijama i specifičnim stražnjim krajem. |
Foto: Bugatti
Bugatti Centodieci za 7,8 milijuna eura "najjeftiniji" je u ovom društvu - izrađen u samo deset primjeraka kao moderna posveta legendarnom EB110, s karoserijom koja namjerno priziva devedesete oštrim linijama i specifičnim stražnjim krajem.
| Foto: Bugatti
Rolls-Royce Project Nightingale košta 8,2 milijuna eura, temelji se na električnom Spectreu i donosi dizajn inspiriran stilom Streamline Moderne iz razdoblja između dvaju svjetskih ratova - planirana su samo 102 primjerka.
| Foto: Rolls Royce
Bugatti Chiron Profilée nastao je kao test za moguću ograničenu seriju, ali na kraju je proizveden samo jedan primjerak - kombinacija jedinstvenosti i W16 motora s 1500 KS dovela ga je do cijene od 9,3 milijuna eura.
| Foto: Bugatti
Rolls-Royce Sweptail iz 2017. bio je svojevrsni povratak coachbuilt tradiciji, s karoserijom inspiriranom jahtama i velikim luksuznim coupeima - kupac je za 11,1 milijun eura platio ideju, oblik i automobil koji nije imao dvojnika.
| Foto: Rolls Royce
Bugatti La Voiture Noire inspiriran je osobnim Bugattijem Type 57 SC Atlantic Jeana Bugattija - šest ispušnih cijevi, crna karoserija i W16 s 1500 KS pretvorili su ga u jedan od najprepoznatljivijih automobila posljednjeg desetljeća, po cijeni od 11,6 milijuna eura.
| Foto: Bugatti
Bugatti FKP Hommage i Bugatti Brouillard dijele 4. mjesto s cijenom od 17,3 milijuna eura - oba su dio Bugattijevog programa Programme Solitaire, s W16 motorom od 1600 KS i gotovo potpuno individualiziranom karoserijom.
| Foto: Uli Deck/DPA
Gordon Murray Automotive S1 LM moderna je interpretacija legendarnog McLarena F1 LM - atmosferski V12, ručni mjenjač i samo pet primjeraka, od kojih je jedan prodan za 17,8 milijuna eura.
| Foto: Gordon Murray Automotive
Rolls-Royce Boat Tail za 24,2 milijuna eura nije zamišljen kao brzi automobil - stražnji dio krije hladnjak za šampanjac i suncobrán integriran u sklop za posluživanje, a luksuz je personaliziran gotovo do razine jahte.
| Foto: Rolls Royce
Najskuplji novi automobil u povijesti je Rolls-Royce La Rose Noire Droptail za 25,9 milijuna eura - prvi od četiri posebna Droptail modela, inspiriran temom crne ruže, gdje su tehnički podaci potpuno sporedni u odnosu na ekskluzivnost i ručni rad.
| Foto: Rolls Royce