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IGRA MILIJUNA

FOTO: Ovo je top 10 najskupljih novih automobila u povijesti

Cijene su apsurdno visoke, no ovdje se ne plaća samo motor, ubrzanje i luksuz - nego i mogućnost da nitko drugi nema isti automobil. Na vrhu ljestvice gotovo podjednako dominiraju ekstremni tehnički projekti i unikatni modeli izrađeni prema željama pojedinačnih kupaca. U poretku su navedene cijene automobila kada su prodani kao novi, bez aukcijskih klasika i kolekcionarskih rabljenih primjeraka koji nerijetko postižu i višestruko veće iznose.
FOTO: Ovo je top 10 najskupljih novih automobila u povijesti
Bugatti Centodieci za 7,8 milijuna eura "najjeftiniji" je u ovom društvu - izrađen u samo deset primjeraka kao moderna posveta legendarnom EB110, s karoserijom koja namjerno priziva devedesete oštrim linijama i specifičnim stražnjim krajem. | Foto: Bugatti
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Bugatti Centodieci za 7,8 milijuna eura "najjeftiniji" je u ovom društvu - izrađen u samo deset primjeraka kao moderna posveta legendarnom EB110, s karoserijom koja namjerno priziva devedesete oštrim linijama i specifičnim stražnjim krajem. | Foto: Bugatti
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