FOTO Peugeot oživio legendu: Reli zvijezdu 205 T16 pretvorili u električnu zvijer s 816 'konja'

Nakon što je jučer Citroën otkrio svoju viziju modernog Spačeka, Peugeot je predstavio futuristički koncept E-T16 koji spaja nasljeđe slavnog reli modela 205 T16 s električnom budućnošću marke. S čak 816 KS i ubrzanjem do 100 km/h za 2,5 sekunde, riječ je o najmoćnijem Peugeotu dosad, a njegov dizajn ujedno najavljuje smjer u kojem će krenuti nova generacija električnog E-208.
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Peugeot E-T16 Concept odaje počast legendarnom modelu 205 T16, koji je osvojio svjetsko reli prvenstvo 1985. i 1986. godine. Novi koncept prenosi duh slavnog prethodnika u električno doba, uz futuristički dizajn i tehnologiju razvijenu u suradnji s odjelom Peugeot Sport.
| Foto: Peugeot
Peugeot E-T16 Concept odaje počast legendarnom modelu 205 T16, koji je osvojio svjetsko reli prvenstvo 1985. i 1986. godine. Novi koncept prenosi duh slavnog prethodnika u električno doba, uz futuristički dizajn i tehnologiju razvijenu u suradnji s odjelom Peugeot Sport. |
Foto: Peugeot
Peugeot E-T16 Concept odaje počast legendarnom modelu 205 T16, koji je osvojio svjetsko reli prvenstvo 1985. i 1986. godine. Novi koncept prenosi duh slavnog prethodnika u električno doba, uz futuristički dizajn i tehnologiju razvijenu u suradnji s odjelom Peugeot Sport.
| Foto: Peugeot
S tri elektromotora, jednim sprijeda i dva straga, E-T16 Concept razvija ukupno 816 KS. Peugeot navodi da je riječ o najmoćnijem automobilu u svojoj povijesti, s omjerom mase i snage manjim od dva kilograma po konjskoj snazi.
| Foto: Peugeot
Električni koncept od 0 do 100 km/h ubrzava za svega 2,5 sekunde, dok do 300 km/h stiže za 16 sekundi. Takve performanse omogućuju mu da se smjesti u društvo ekstremnih sportskih automobila, iako je riječ o električnom pogonu.
| Foto: Peugeot
Sustav raspodjele okretnog momenta Torque Vectoring prilagođava snagu svakom kotaču ovisno o uvjetima prianjanja. Vozaču su na raspolaganju tri unaprijed definirana načina vožnje, uključujući Track za stazu, kao i četvrti način koji može samostalno prilagoditi.
| Foto: Peugeot
E-T16 Concept predstavlja novu dizajnersku filozofiju marke nazvanu Feline Future, koja će se prvi put pojaviti na sljedećoj generaciji električnog E-208. Posebno se ističe nova interpretacija prepoznatljivog svjetlosnog potpisa s tri kandže, izvedenog u obliku dugih vodoravnih svjetlosnih elemenata sprijeda i straga.
| Foto: Peugeot
Prošireni blatobrani, agresivno oblikovan poklopac motora i veliki otvori za zrak daju konceptu izrazito sportski izgled. Straga se ističu veliki spojler u obliku mačjih ušiju, difuzor s prilagodljivim aerodinamičkim elementima i naglašeni izvlakači zraka.
| Foto: Peugeot
Peugeot je izgled koncepta povezao s povijesnim modelom i mat sivom bojom karoserije, srebrnim naplatcima s umetcima u boji vozila te crvenom svjetlosnom linijom koja se proteže oko cijelog automobila. Ona je inspirirana crvenom ukrasnom linijom na izvornom 205 T16.
| Foto: Peugeot
Poput legendarnog prethodnika, E-T16 Concept ima stražnji dio karoserije koji se podiže i otkriva tehničke komponente. Ispod njega nalaze se dva stražnja elektromotora, dijelovi ovjesa i crveni zaštitni kavez, a tu je i pretinac u koji se mogu smjestiti dvije kacige.
| Foto: Peugeot
Unutrašnjost donosi novu generaciju Peugeotovog i-Cockpita, s velikim panoramskim zaslonom visoke razlučivosti dijagonale 21 inča. Upravljački element Hypersquare koristi tehnologiju upravljanja elektroničkim signalom, odnosno steer-by-wire, a u ovoj izvedbi dobiva i vlastiti središnji zaslon s informacijama poput brzine i vremena kruga.
| Foto: Peugeot
Kabina je opremljena sportskim školjkastim sjedalima s karbonskom konstrukcijom, tehničkom tkaninom i materijalom PELINOVA, izrađenim od recikliranih ostataka kože iz industrije kožne galanterije. Crveni detalji na sjedalima i zaštitnom kavezu dodatno naglašavaju sportski karakter koncepta.
| Foto: Peugeot
Unatoč ekstremnim performansama, Peugeot navodi da E-T16 Concept ima bateriju kapaciteta 85 kWh i električnu arhitekturu od 800 volti. Deklarirani doseg prema WLTP-u iznosi do 400 kilometara, a punjenje od 10 do 80 posto trebalo bi trajati manje od 15 minuta.
| Foto: Peugeot
Peugeot Sport razvio je poseban sustav hlađenja baterije koji koristi tehnologiju nazvanu Side Cooling, a toplinu odvodi kroz bočne stijenke ćelija. Prema navodima proizvođača, automobil može odvoziti tri kruga Nürburgring Nordschleifea, odnosno više od 60 kilometara, u načinu Performance bez ograničavanja snage zbog zagrijavanja baterije.
| Foto: Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot
Foto Peugeot