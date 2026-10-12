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FOTO Peugeot oživio legendu: Reli zvijezdu 205 T16 pretvorili u električnu zvijer s 816 'konja'

Nakon što je jučer Citroën otkrio svoju viziju modernog Spačeka, Peugeot je predstavio futuristički koncept E-T16 koji spaja nasljeđe slavnog reli modela 205 T16 s električnom budućnošću marke. S čak 816 KS i ubrzanjem do 100 km/h za 2,5 sekunde, riječ je o najmoćnijem Peugeotu dosad, a njegov dizajn ujedno najavljuje smjer u kojem će krenuti nova generacija električnog E-208.
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FOTO Peugeot oživio legendu: Reli zvijezdu 205 T16 pretvorili u električnu zvijer s 816 'konja'
Peugeot E-T16 Concept odaje počast legendarnom modelu 205 T16, koji je osvojio svjetsko reli prvenstvo 1985. i 1986. godine. Novi koncept prenosi duh slavnog prethodnika u električno doba, uz futuristički dizajn i tehnologiju razvijenu u suradnji s odjelom Peugeot Sport. | Foto: Peugeot
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Peugeot E-T16 Concept odaje počast legendarnom modelu 205 T16, koji je osvojio svjetsko reli prvenstvo 1985. i 1986. godine. Novi koncept prenosi duh slavnog prethodnika u električno doba, uz futuristički dizajn i tehnologiju razvijenu u suradnji s odjelom Peugeot Sport. | Foto: Peugeot
Komentari 1

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