PUT DO MJESECA

FOTO Posada misije Artemis II otkrila najdraže trenutke: 'Bilo je bolje od 'Star Warsa'!

Piše Veronika Miloševski,
Foto: NASA/Bill Ingalls

Kapsula misije Artemis II s četveročlanom posadom uspješno je prošla kroz Zemljinu atmosferu i sletjela u Tihi ocean nakon gotovo 10 dana u svemiru. Time je završeno prvo putovanje ljudi u blizinu Mjeseca u više od pola stoljeća, piše CNN.

Misija je označila važan korak u povratku ljudi na Mjesec. Letjelica Orion prevezla je astronaute Reida Wisemana, Victora Glovera, Christinu Koch i Kanađanina Jeremyja Hansena oko Mjeseca i sigurno ih vratila na Zemlju.

Voditelj NASA-inog programa Orion, Howard Hu, rekao je da je misija nadmašila njegova dječačka očekivanja. Prisjetio se kako je kao dijete gledao "Star Wars" s ocem. Danas, kaže, stvarnost je bila još impresivnija. Dodao je da mu je žao što njegov otac nije doživio ovaj trenutak.

- Danas je bilo tisuću puta bolje od "Star Warsa" - rekao je Hu.

- Slijedite svoje snove. Svojoj djeci također govorim da slijede ono što ih strastveno zanima. Moja strast je svemirski program. Moja strast je NASA i danas sam to uspio ostvariti, a nadam se i još mnogo puta u budućnosti. Imate priliku baviti se onime što volite, i nadam se da će djeca koja su zaljubljena u letove ljudi u svemir, zaljubljena u odlazak među zvijezde, biti inspirirana nama, posebno našim posadama. Dođite u NASA-u, dođite raditi s nama, pred nama je još puno misija - rekao je. 

Dužnosnici NASA-e izdvojili su svoje najvažnije trenutke. Shawn Quinn istaknuo je lansiranje i uzlijetanje rakete. Hu je izdvojio trenutak otvaranja glavnih padobrana i siguran povratak posade. Rick Henfling naglasio je imenovanje kratera na Mjesecu. Lori Glaze izdvojila je potvrdu da su svi članovi posade dobro te izlazak Christine Koch iz kapsule. Amit Kshatriya rekao je da jedva čeka ponovno susresti posadu.

- Znate, za mene je najveći trenutak bio kada su se otvorili padobrani, glavni padobrani. Mislim da sam tada, gledajući to, sam sebi govorio 'idemo, idemo, idemo'. To je bio zaista veličanstven trenutak. Cilj broj jedan je 'vratiti posadu kući' - objasio je.

Unatoč uspjehu, misija je otkrila i probleme. NASA će dodatno analizirati toplinski štit, redizajnirati ventile servisnog modula i riješiti kvar na toaletu. Inženjeri imaju ograničeno vrijeme za ispravke prije sljedećih misija.

