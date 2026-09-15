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FOTO Pouzdani, rabljeni auti i to za manje od 10.000 eura: Što treba tražiti, a što izbjegavati?

Za 10.000 eura se odavno više ne može kupiti novi automobil, ali tržište rabljenih još uvijek nudi vrlo zanimljiv izbor. Pritom mnogo važnije od znaka na poklopcu motora postaje ono što je ispod njega. Isti model s dobrim benzincem i ručnim mjenjačem može biti gotovo bezbrižna kupnja, dok druga izvedba s problematičnim dizelašem ili automatikom lako može progutati nekoliko tisuća eura. Izdvojili smo deset zanimljivih modela koji se na domaćem i europskom tržištu mogu pronaći za manje od 10.000 eura.
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FOTO Pouzdani, rabljeni auti i to za manje od 10.000 eura: Što treba tražiti, a što izbjegavati?
Druga generacija Mitsubishi Outlandera iz razdoblja 2006. - 2012. zanimljiva je onima kojima treba mnogo prostora i pogon na sve kotače. Najsigurniji izbor su atmosferski benzinski 2.0 i 2.4 MIVEC, koji imaju dobru reputaciju i jednostavniji su od dizelaša. Najveći problem nije motor nego korozija. Posebno treba pregledati podvozje, pomoćne okvire, ovjes i mjesta koja su mogla stradati u terenskoj vožnji. Neobrađen primjerak može odozdo izgledati mnogo gore nego izvana.
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Druga generacija Mitsubishi Outlandera iz razdoblja 2006. - 2012. zanimljiva je onima kojima treba mnogo prostora i pogon na sve kotače. Najsigurniji izbor su atmosferski benzinski 2.0 i 2.4 MIVEC, koji imaju dobru reputaciju i jednostavniji su od dizelaša. Najveći problem nije motor nego korozija. Posebno treba pregledati podvozje, pomoćne okvire, ovjes i mjesta koja su mogla stradati u terenskoj vožnji. Neobrađen primjerak može odozdo izgledati mnogo gore nego izvana. | Foto:
Komentari 3

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