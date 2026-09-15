FOTO Pouzdani, rabljeni auti i to za manje od 10.000 eura: Što treba tražiti, a što izbjegavati?

Za 10.000 eura se odavno više ne može kupiti novi automobil, ali tržište rabljenih još uvijek nudi vrlo zanimljiv izbor. Pritom mnogo važnije od znaka na poklopcu motora postaje ono što je ispod njega. Isti model s dobrim benzincem i ručnim mjenjačem može biti gotovo bezbrižna kupnja, dok druga izvedba s problematičnim dizelašem ili automatikom lako može progutati nekoliko tisuća eura. Izdvojili smo deset zanimljivih modela koji se na domaćem i europskom tržištu mogu pronaći za manje od 10.000 eura.
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Druga generacija Mitsubishi Outlandera iz razdoblja 2006. - 2012. zanimljiva je onima kojima treba mnogo prostora i pogon na sve kotače. Najsigurniji izbor su atmosferski benzinski 2.0 i 2.4 MIVEC, koji imaju dobru reputaciju i jednostavniji su od dizelaša. Najveći problem nije motor nego korozija. Posebno treba pregledati podvozje, pomoćne okvire, ovjes i mjesta koja su mogla stradati u terenskoj vožnji. Neobrađen primjerak može odozdo izgledati mnogo gore nego izvana.
Druga generacija Mitsubishi Outlandera iz razdoblja 2006. - 2012. zanimljiva je onima kojima treba mnogo prostora i pogon na sve kotače. Najsigurniji izbor su atmosferski benzinski 2.0 i 2.4 MIVEC, koji imaju dobru reputaciju i jednostavniji su od dizelaša. Najveći problem nije motor nego korozija. Posebno treba pregledati podvozje, pomoćne okvire, ovjes i mjesta koja su mogla stradati u terenskoj vožnji. Neobrađen primjerak može odozdo izgledati mnogo gore nego izvana. |
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Druga generacija Mitsubishi Outlandera iz razdoblja 2006. - 2012. zanimljiva je onima kojima treba mnogo prostora i pogon na sve kotače. Najsigurniji izbor su atmosferski benzinski 2.0 i 2.4 MIVEC, koji imaju dobru reputaciju i jednostavniji su od dizelaša. Najveći problem nije motor nego korozija. Posebno treba pregledati podvozje, pomoćne okvire, ovjes i mjesta koja su mogla stradati u terenskoj vožnji. Neobrađen primjerak može odozdo izgledati mnogo gore nego izvana.
Volvo V40 druge generacije i danas djeluje kvalitetno, a za ovaj novac nudi sigurnosnu opremu koja nije bila uobičajena u kompaktnoj klasi. Oprez zahtijevaju rani 1,6-litreni D2 dizelaši te posebno automatski Powershift. Trzanje pri polasku, pregrijavanje i problemi sa spojkama ili upravljačkom elektronikom mogu završiti skupim računom. Ručni mjenjač i kasniji motori mnogo su sigurnija kombinacija.
Toyota Verso nije automobil koji izaziva emocije, ali upravo je zato odličan rabljeni obiteljski izbor. Najviše smisla ima atmosferski 1.8 Valvematic sa 147 KS. Nema turbopunjača ni kompliciranog dizelskog sustava, a uz redovno održavanje poznat je po dugovječnosti. Dizeli mogu donijeti troškove DPF-a i ubrizgavanja. Benzinac troši oko 7,5 l/100 km, što je vrlo prihvatljivo za prostran automobil koji može imati sedam sjedala.
Suzuki Swift Sport s atmosferskim 1.6 motorom od 136 KS danas izgleda kao proizvod nekog uzbudljivijeg i jednostavnijeg vremena. Masa od oko tone, ručni mjenjač i motor bez turba znače malo skupih komponenti koje bi se mogle pokvariti. Kod kupnje je zato važnije stanje konkretnog primjerka nego poznate konstrukcijske mane. Treba detaljno pregledati karoseriju i podvozje zbog korozije te provjeriti nije li automobil imao pretjerano buran život.
Aktualna generacijska osnova Mazde2 predstavljena je još 2014. godine. Atmosferski 1.5 Skyactiv-G sa 75 KS posebno je jednostavan izbor jer nema turba i može se kombinirati s ručnim mjenjačem. Slabija strana je relativno osjetljiv lak, dok se na starijim primjercima očekuje uobičajeno trošenje kočnica i amortizera. Kod motora nema izraženih kroničnih problema.
Ford Kuga druge generacije nudi mnogo prostora za novac, no 1.5 EcoBoost zahtijeva dodatni oprez. Kod određenih godišta poznati su problemi povezani s rashladnim sustavom i gubitkom rashladne tekućine, pa primjerak bez jasne servisne povijesti nije poželjan. Razumnija alternativa može biti 2.0 TDCi sa 150 KS, ali kod njega treba provjeriti EGR i DPF, osobito ako je automobil većinu života proveo na kratkim gradskim relacijama.
Druga generacija Audi TT-a, oznake 8J, izgleda mnogo skuplje nego što danas košta. No kod 2.0 TFSI motora godište je vrlo važno. Raniji EA113 koristi zupčasti remen, dok su kasnije izvedbe EA888 dobile lanac. Upravo kod ranih EA888 poznati su povećana potrošnja ulja i problemi sa zatezačem razvodnog lanca. Zato dobar primjerak s dokazima o održavanju vrijedi platiti više od sumnjivo jeftinog automobila.
Rani BMW i3 sa 170 KS već se polako spušta ispod granice od 10.000 eura. To je i dalje vrlo zanimljiv gradski automobil s karbonskom putničkom ćelijom, ali njegov doseg danas je skroman. Prije kupnje ključna je dijagnostika baterije i provjera preostalog kapaciteta. Kod zdravog primjerka degradacija često nije dramatična, no hladnoća i starost mogu spustiti stvarni zimski doseg ispod 100 kilometara.
Prvi VW e-up! ima elektromotor od 82 KS i 18,7 kWh iskoristivog kapaciteta baterije. Realnih 130 do 160 kilometara dovoljno je za grad, ali zimi treba računati na osjetno manje. Kod rabljenog primjerka važno je provjeriti je li obavljen eventualni opoziv povezan s baterijom, kojom snagom može puniti izmjeničnom strujom te ima li CCS priključak. Bez njega mogućnosti brzog punjenja praktički nema.
Treća generacija Škode Superb nudi golem prostor i još uvijek djeluje moderno, pa primjerci ispod 10.000 eura zvuče kao fantastična prilika. No u toj cjenovnoj zoni uglavnom se radi o automobilima s vrlo velikom kilometražom. Posebno treba paziti na DSG. Rani primjerci 2.0 TDI i TSI koristili su šesterostupanjski "mokri" DQ250, dok je sedmerostupanjski DQ381 postupno stigao kasnije. Trzanje, oklijevanje pri ubacivanju u stupanj prijenosa ili greške mehatronike ozbiljan su znak upozorenja. Kod primjeraka s DQ250 posebno je važan dokaz redovitih izmjena ulja prema propisanom intervalu. Kod rabljenog Superba uredna povijest održavanja mjenjača zato vrijedi više od velikih naplataka, kože ili najbogatije multimedije.