FOTO Predstavili ga slikama iz Hrvatske: Ovo je novi BMW M2, sad ima i pogon na sve kotače

BMW M2 prvi put dobiva pogon na sve kotače, M xDrive sustav, čime se mali M coupe još više približava skupljem M4. Za one koji žele stari recept, postoji i 2WD način rada. Odabire se kroz M Setup izbornik, šalje sav okretni moment samo na stražnju osovinu i isključuje DSC
Pod poklopcem ostaje 3,0-litreni redni šesterocilindraš S58 s dva turbopunjača. U ovoj izvedbi razvija 480 KS, i 600 Nm okretnog momenta, što je jednaka snaga kao kod aktualnog M2 nakon redizajna, ali slabije od M2 CS-a, koji ostaje vrh ponude s 530 KS. BMW za xDrive zasad ne uvodi dodatno pojačanje motora, nego se oslanja na bolji prijenos postojeće snage na podlogu. Za razliku od verzije sa stražnjim pogonom neće se nuditi s ručnim mjenjačem već isključivo sa a Steptronic automatikom koji ima osam stupnjeva prijenosa.
| Foto: BMW
Pod poklopcem ostaje 3,0-litreni redni šesterocilindraš S58 s dva turbopunjača. U ovoj izvedbi razvija 480 KS, i 600 Nm okretnog momenta, što je jednaka snaga kao kod aktualnog M2 nakon redizajna, ali slabije od M2 CS-a, koji ostaje vrh ponude s 530 KS. BMW za xDrive zasad ne uvodi dodatno pojačanje motora, nego se oslanja na bolji prijenos postojeće snage na podlogu. Za razliku od verzije sa stražnjim pogonom neće se nuditi s ručnim mjenjačem već isključivo sa a Steptronic automatikom koji ima osam stupnjeva prijenosa.
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Foto: BMW
Pod poklopcem ostaje 3,0-litreni redni šesterocilindraš S58 s dva turbopunjača. U ovoj izvedbi razvija 480 KS, i 600 Nm okretnog momenta, što je jednaka snaga kao kod aktualnog M2 nakon redizajna, ali slabije od M2 CS-a, koji ostaje vrh ponude s 530 KS. BMW za xDrive zasad ne uvodi dodatno pojačanje motora, nego se oslanja na bolji prijenos postojeće snage na podlogu. Za razliku od verzije sa stražnjim pogonom neće se nuditi s ručnim mjenjačem već isključivo sa a Steptronic automatikom koji ima osam stupnjeva prijenosa.
| Foto: BMW
M xDrive u M2 nije klasičan stalni pogon na sve kotače koji ubija karakter stražnjeg pogona. Sustav je podešen s naglaskom na stražnju osovinu, a prednji kotači uključuju se kada je potrebno više prianjanja. Raspodjelu snage kontrolira elektronički upravljana višelamelna spojka u prijenosnom kućištu, dok Active M Differential raspoređuje snagu između stražnjih kotača. Rezultat bi trebao biti automobil koji je stabilniji i učinkovitiji pri ubrzanju, ali i dalje zadržava osnovni M osjećaj.
| Foto: BMW
Za one koji žele stari recept, postoji i 2WD način rada. Odabire se kroz M Setup izbornik, šalje sav okretni moment samo na stražnju osovinu i isključuje DSC, pa vozač dobiva puno manje elektroničke pomoći. Drugim riječima, BMW je dodao pogon na sve kotače, ali nije potpuno odustao od mogućnosti da se M2 ponaša kao klasični stražnjepogonaš s kojim je moguće driftati kada god to poželite. To je važan detalj za kupce kojima je M2 zanimljiv upravo zato što je manji, izravniji i zabavniji od većih M modela.
| Foto: BMW
Trakcija donosi mjerljiv dobitak. BMW navodi da M2 M xDrive do 100 km/h ubrzava za 3,7 sekundi, što je tri desetinke brže od stražnjepogonske izvedbe. Do 200 km/h stiže za 12,8 sekundi. Najveća brzina elektronički je ograničena na 250 km/h, a s opcijskim M Driver’s Packageom raste na 285 km/h.
| Foto: BMW
Šesterocilindrični motor ima M Ignite, novu tehnologiju predkomore za izgaranje kojom BMW pokušava što više smanjiti visoku potrošnju goriva pri visokim okretajima. Prosječna potrošnja po WLTP-u iznosi 9,7-10,2 litre/100 kilometara. M Ignite također dolazi na obični M2, M3 i M4 sredinom ove godine.
| Foto: BMW
Vizualno velikih promjena nema. Kupci će moći birati osam boja, a za M2 se prvi put nudi boja BMW Individual Borusan Turkish Blue. Proizvodnja počinje u kolovozu 2026. u BMW-ovoj tvornici San Luis Potosí u Meksiku, gdje se proizvode sve izvedbe M2 za cijeli svijet. Prodaja je već krenula na mnogim europskim tržištima. Cijena za Hrvatsku još nije objavljena, a u Njemačkoj novi M2 M xDrive Coupé košta od 81.300 eura što je samo 3000 eura više od cijene verzije sa stražnjim pogonom.
| Foto: BMW
Zanimljivo je i da je novi BMW M2 xDrive predstavljen službenim fotografijama snimljenima u Hrvatskoj, što postaje sve češća praksa kod premijera novih modela. Hrvatska obala, zavojite ceste, kameniti krajolici i mediteranski ambijent proizvođačima nude kulisu koja izgleda iznimno atraktivno za globalne press-materijale.
| Foto: BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW