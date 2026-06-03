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FOTO Predstavili ga slikama iz Hrvatske: Ovo je novi BMW M2, sad ima i pogon na sve kotače

BMW M2 prvi put dobiva pogon na sve kotače, M xDrive sustav, čime se mali M coupe još više približava skupljem M4. Za one koji žele stari recept, postoji i 2WD način rada. Odabire se kroz M Setup izbornik, šalje sav okretni moment samo na stražnju osovinu i isključuje DSC
FOTO Predstavili ga slikama iz Hrvatske: Ovo je novi BMW M2, sad ima i pogon na sve kotače
Pod poklopcem ostaje 3,0-litreni redni šesterocilindraš S58 s dva turbopunjača. U ovoj izvedbi razvija 480 KS, i 600 Nm okretnog momenta, što je jednaka snaga kao kod aktualnog M2 nakon redizajna, ali slabije od M2 CS-a, koji ostaje vrh ponude s 530 KS. BMW za xDrive zasad ne uvodi dodatno pojačanje motora, nego se oslanja na bolji prijenos postojeće snage na podlogu. Za razliku od verzije sa stražnjim pogonom neće se nuditi s ručnim mjenjačem već isključivo sa a Steptronic automatikom koji ima osam stupnjeva prijenosa. | Foto: BMW
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Pod poklopcem ostaje 3,0-litreni redni šesterocilindraš S58 s dva turbopunjača. U ovoj izvedbi razvija 480 KS, i 600 Nm okretnog momenta, što je jednaka snaga kao kod aktualnog M2 nakon redizajna, ali slabije od M2 CS-a, koji ostaje vrh ponude s 530 KS. BMW za xDrive zasad ne uvodi dodatno pojačanje motora, nego se oslanja na bolji prijenos postojeće snage na podlogu. Za razliku od verzije sa stražnjim pogonom neće se nuditi s ručnim mjenjačem već isključivo sa a Steptronic automatikom koji ima osam stupnjeva prijenosa. | Foto: BMW
Komentari 1

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