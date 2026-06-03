FOTO Predstavili ga slikama iz Hrvatske: Ovo je novi BMW M2, sad ima i pogon na sve kotače

Za one koji žele stari recept, postoji i 2WD način rada. Odabire se kroz M Setup izbornik, šalje sav okretni moment samo na stražnju osovinu i isključuje DSC, pa vozač dobiva puno manje elektroničke pomoći. Drugim riječima, BMW je dodao pogon na sve kotače, ali nije potpuno odustao od mogućnosti da se M2 ponaša kao klasični stražnjepogonaš s kojim je moguće driftati kada god to poželite. To je važan detalj za kupce kojima je M2 zanimljiv upravo zato što je manji, izravniji i zabavniji od većih M modela. | Foto: BMW