FOTO Promjena na vrhu! Evo tko je preuzeo vrh ljestvice trenutno najpopularnijih mobitela

Nakon duge dominacije, niz popularnosti Samsung Galaxyja A57 kao najtraženijeg telefona ovoga je tjedna konačno prekinut. Jedan je novitet iskoristio svoje globalno predstavljanje i uzdrmao poredak, skočivši na sam vrh ljestvice i izazvavši značajne promjene među deset najpopularnijih. Prema tjednom izvještaju portala GSM Arena, ovo je novi poredak deset najtraženijih pametnih telefona ovoga tjedna:
Galaxy A17: Listu deset najpopularnijih telefona zaokružuje cjenovno pristupačniji Samsungov model.
| Foto: Samsung
Galaxy A17: Listu deset najpopularnijih telefona zaokružuje cjenovno pristupačniji Samsungov model. |
Foto: Samsung
Galaxy A17: Listu deset najpopularnijih telefona zaokružuje cjenovno pristupačniji Samsungov model.
| Foto: Samsung
Poco X8 Pro: Deveto mjesto pripalo je još jednom Poco uređaju, čime ovaj brend potvrđuje svoju popularnost.
| Foto: Poco
Honor 600: Standardni model iz novog Honorovog dvojca zauzeo je osmo mjesto na ljestvici.
| Foto: Honor
Apple iPhone 17 Pro Max: Mnogi ga i dalje smatraju sveukupno najboljim pametnim telefonom, hvaleći njegov dizajn, poboljšanja kamere i trajanje baterije.
| Foto: BHAWIKA CHHABRA/REUTERS
Poco X8 Pro Max: Popularni Poco model ovoga je tjedna skliznuo na šestu poziciju.
| Foto: Poco
Motorola Edge 70 Pro: Peto mjesto na ljestvici popularnosti zauzeo je Motorolin top model.
| Foto: Motorola
Samsung Galaxy S26 Ultra: Iako je pao na ljestvici, ovaj se uređaj pozicionirao kao najbolji Android telefon, s naglaskom na fotografske mogućnosti i "Privacy Display".
| Foto: Samsung
Oppo Find X9 Ultra: Brončana medalja pripala je jednom od najjačih kandidata za titulu najboljeg "cameraphonea" godine.
| Foto: OPPO
Samsung Galaxy A57: Dugogodišnji favorit korisnika i donedavni lider ljestvice ovoga je tjedna pao na drugo mjesto.
| Foto: Samsung
Honor 600 Pro: Honorov je novitet preuzeo vodstvo nakon što mu je to prošli put zamalo izmaknulo iskoristivši svoje globalno predstavljanje.
| Foto: Honor