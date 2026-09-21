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PRVI ELEKTRIČNI AUTI

FOTO Saudijci se okreću struji: Ovako izgleda CEER EXOBOT

Marka Ceer osnovana je 2022. godine kao zajednički pothvat saudijskog PIF-a i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna. Otkrivena vozila EXOBOT prva su od sedam planiranih modela koje tvrtka namjerava pustiti u prodaju tijekom idućih pet godina
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Saudi's Ceer unveils first EVs in bid to build regional auto powerhouse
Prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, predsjednik saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF), predstavio je u ponedjeljak prva električna vozila domaće marke Ceer. Lansiranjem modela EXOBOT, koji dolaze u verzijama limuzine i SUV-a, Saudijska Arabija napravila je značajan iskorak u ostvarenju grandioznog plana Vision 2030, čiji je glavni cilj diversifikacija gospodarstva i drastično smanjenje dugogodišnje ovisnosti o nafti. | Foto: Ibraheem Abu Mustafa
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Prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, predsjednik saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF), predstavio je u ponedjeljak prva električna vozila domaće marke Ceer. Lansiranjem modela EXOBOT, koji dolaze u verzijama limuzine i SUV-a, Saudijska Arabija napravila je značajan iskorak u ostvarenju grandioznog plana Vision 2030, čiji je glavni cilj diversifikacija gospodarstva i drastično smanjenje dugogodišnje ovisnosti o nafti. | Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Komentari 1

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