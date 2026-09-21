FOTO Saudijci se okreću struji: Ovako izgleda CEER EXOBOT

Iako tvrtka u ovom trenutku nije objavila cijene ni točan datum početka proizvodnje, službeno je potvrđeno da će se ovi atraktivni automobili proizvoditi u tvornici smještenoj u Ekonomskom gradu kralja Abdullaha. Komponente za napredna električna vozila dolazit će isključivo od renomiranih međunarodnih partnera. Njemački BMW tako je osigurao licencu za tehnologiju komponenti, dok je hrvatski Rimac zadužen za isporuku vrhunskih stražnjih elektromotora za najsnažnije verzije koje bi trebale razvijati nevjerojatnih više od tisuću konjskih snaga, što će sigurno oduševiti sve zaljubljenike u brzinu. | Foto: Ibraheem Abu Mustafa