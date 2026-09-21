FOTO Saudijci se okreću struji: Ovako izgleda CEER EXOBOT

Marka Ceer osnovana je 2022. godine kao zajednički pothvat saudijskog PIF-a i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna. Otkrivena vozila EXOBOT prva su od sedam planiranih modela koje tvrtka namjerava pustiti u prodaju tijekom idućih pet godina
Prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, predsjednik saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF), predstavio je u ponedjeljak prva električna vozila domaće marke Ceer. Lansiranjem modela EXOBOT, koji dolaze u verzijama limuzine i SUV-a, Saudijska Arabija napravila je značajan iskorak u ostvarenju grandioznog plana Vision 2030, čiji je glavni cilj diversifikacija gospodarstva i drastično smanjenje dugogodišnje ovisnosti o nafti.
| Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, predsjednik saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF), predstavio je u ponedjeljak prva električna vozila domaće marke Ceer. Lansiranjem modela EXOBOT, koji dolaze u verzijama limuzine i SUV-a, Saudijska Arabija napravila je značajan iskorak u ostvarenju grandioznog plana Vision 2030, čiji je glavni cilj diversifikacija gospodarstva i drastično smanjenje dugogodišnje ovisnosti o nafti. |
Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, predsjednik saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF), predstavio je u ponedjeljak prva električna vozila domaće marke Ceer. Lansiranjem modela EXOBOT, koji dolaze u verzijama limuzine i SUV-a, Saudijska Arabija napravila je značajan iskorak u ostvarenju grandioznog plana Vision 2030, čiji je glavni cilj diversifikacija gospodarstva i drastično smanjenje dugogodišnje ovisnosti o nafti.
| Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Marka Ceer osnovana je 2022. godine kao zajednički pothvat saudijskog PIF-a i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna. Otkrivena vozila EXOBOT prva su od sedam planiranih modela koje tvrtka namjerava pustiti u prodaju tijekom idućih pet godina. Limuzina i SUV ističu se radikalnim dizajnom koji uključuje ogromne staklene krovove i velika vrata koja se otvaraju prema gore, a dizajn potpisuje Rob Melville, bivši dizajner McLarena. Prema riječima vodstva tvrtke, cjelokupni vizualni identitet usko je inspiriran saudijskim pejzažima i prepoznatljivom nacionalnom arhitekturom.
| Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Iako tvrtka u ovom trenutku nije objavila cijene ni točan datum početka proizvodnje, službeno je potvrđeno da će se ovi atraktivni automobili proizvoditi u tvornici smještenoj u Ekonomskom gradu kralja Abdullaha. Komponente za napredna električna vozila dolazit će isključivo od renomiranih međunarodnih partnera. Njemački BMW tako je osigurao licencu za tehnologiju komponenti, dok je hrvatski Rimac zadužen za isporuku vrhunskih stražnjih elektromotora za najsnažnije verzije koje bi trebale razvijati nevjerojatnih više od tisuću konjskih snaga, što će sigurno oduševiti sve zaljubljenike u brzinu.
| Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Saudijske vlasti vide automobilsku industriju kao ključni pokretač budućeg gospodarskog rasta. Prijestolonasljednik je prilikom predstavljanja istaknuo veliku važnost ovog projekta za cijelu regiju, naglašavajući dugoročnu viziju razvoja i prosperiteta.
| Foto: Ibraheem Abu Mustafa
- Lansiranje prvih Ceerovih vozila predstavlja još jedan korak u putovanju kraljevstva prema izgradnji održivog industrijskog ekosustava. To osnažuje automobilski sektor kao ključni pokretač gospodarskog rasta kroz privlačenje investicija i stvaranje vodećeg regionalnog čvorišta za ovu industriju - poručio je okupljenima zadovoljni Mohammed bin Salman.
| Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Analitičari snažno vjeruju te se procjenjuje da će proizvođač električnih vozila Ceer do kraja 2034. godine doprinijeti saudijskom bruto domaćem proizvodu s više od osam milijardi američkih dolara. Također, očekuje se značajno poboljšanje trgovinske bilance za oko 21 milijardu dolara te otvaranje na desetke tisuća kvalitetnih, izravnih i neizravnih radnih mjesta. Kako bi potaknuli snažniju lokalnu industriju, tvrtka je potpisala brojne unosne ugovore sa saudijskim dobavljačima, s izričitim ciljem da do 2034. godine fantastičnih 45 posto dijelova svakog vozila bude potpuno lokalnog podrijetla. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa
Foto Ibraheem Abu Mustafa