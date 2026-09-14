FOTO Volkswagen za rekorde: Napravili ga da klizi kroz zrak

Mission Efficiency je prototip kupea s 2+2 sjedala, gotovo spreman za proizvodnju. Izrađen je na VW-ovoj MEB+ platformi i demonstrira kako se pomicanjem granica dizajna mogu postići revolucionarni rezultati u pogledu učinkovitosti. I već je srušio tri svjetska rekorda.
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Misija ovog prototipa, kao što mu i ime govori, jest rušenje rekorda. I u tome je uspio, i to na tri različita polja. S koeficijentom otpora zraka od samo 0,158, "Mission Efficiency" tvrdi da je najaerodinamičnije cestovno vozilo na svijetu.
| Foto: Volkswagen
Misija ovog prototipa, kao što mu i ime govori, jest rušenje rekorda. I u tome je uspio, i to na tri različita polja. S koeficijentom otpora zraka od samo 0,158, "Mission Efficiency" tvrdi da je najaerodinamičnije cestovno vozilo na svijetu. |
Foto: Volkswagen
Misija ovog prototipa, kao što mu i ime govori, jest rušenje rekorda. I u tome je uspio, i to na tri različita polja. S koeficijentom otpora zraka od samo 0,158, "Mission Efficiency" tvrdi da je najaerodinamičnije cestovno vozilo na svijetu.
| Foto: Volkswagen
Nadalje, oborio je rekord u energetskoj učinkovitosti, trošeći svega 6,48 kWh energije na 100 kilometara tijekom testne vožnje pri konstantnoj brzini od 68 km/h na ravnom terenu, s isključenim sekundarnim potrošačima poput klima-uređaja. Na kraju, Volkswagen ga naziva i "najekonomičnijim električnim automobilom u svojoj klasi koji je blizu proizvodnje" zahvaljujući dijeljenju platforme s nadolazećim modelom ID. Polo
| Foto: Volkswagen
Što svi ovi brojevi znače u praksi? Znače mogućnost prelaska ogromnih udaljenosti bez razmišljanja o stajanjima za punjenje. Volkswagen je nedavno potvrdio ove tvrdnje realnim testom, prešavši 1.278,36 kilometara na putu od Wolfsburga do Beča, pri čemu je baterija neto kapaciteta 54,9 kWh punjena samo još jednom tijekom putovanja.
| Foto: Volkswagen
Tijekom putovanja, prototip je trošio samo 6,89 kWh/100 km (odnosno 7,51 kWh/100 km uključujući gubitke pri punjenju) uz prosječnu brzinu od 67,72 km/h. Kao da to nije dovoljno impresivno, na odredište je stigao s preostalih 164 kilometra dosega.
| Foto: Volkswagen
S obzirom na kapljičasti oblik prototipa i aerodinamične poklopce na kotačima, nije teško povjerovati u ove rekordne brojke. Ovo vozilo zasigurno neće osvojiti nagrade za dizajn niti će izazvati stampedo u Volkswagenovim prodajnim salonima.
| Foto: Volkswagen
Njegova jedina svrha je kliziti kroz molekule zraka uz minimalan otpor. Podvozje je potpuno zatvoreno, prozori su bez okvira, a kvake na vratima su u ravnini s karoserijom. Svaki je detalj optimiziran kako bi se smanjio otpor zraka.
| Foto: Volkswagen
Zanimljivo je da učinkovitost ovog prototipa raste što se brže kreće. Najbolja usporedba je s modelom VW ID. Polo, s kojim "Mission Efficiency" dijeli električni motor od 99 kW s prednjim pogonom, visokonaponsku bateriju, aluminijsku strukturu i materijale od ugljičnih vlakana visoke čvrstoće
| Foto: Volkswagen
Pri brzinama iznad 80 km/h, prototip koristi preko 30 posto manje energije od ID. Pola. Pri 140 km/h, troši istu količinu energije kao ID. Polo koji se kreće brzinom od 100 km/h, što zorno prikazuje koliki je utjecaj aerodinamike.
| Foto: Volkswagen
Gdje Volkswagen nije mogao dodatno optimizirati aerodinamiku, smanjivao je masu. Paneli karoserije izrađeni su od lakših materijala, dok je infotainment sustav osmišljen prema principu "donesi vlastiti uređaj".
| Foto: Volkswagen
Umjesto središnjeg zaslona osjetljivog na dodir, tu je postolje za pametni telefon ili tablet te prijenosni Bluetooth zvučnik. Dodatnu uštedu energije osiguravaju integrirane solarne ploče na krovu, koje mogu osigurati do 30 kilometara dodatnog dosega za napajanje pomoćne elektronike.
| Foto: Volkswagen
Ključna spoznaja ovog projekta jest da Volkswagen ne ovisi o nekom super egzotičnom motoru ili bateriji kako bi postigao rekordne brojke. Ovdje se zapravo radi o dizajnerskom izazovu. "Mission Efficiency" je u osnovi samo gradski automobil ID. Polo s potpuno novom karoserijom, koji na taj način ispisuje povijest.
| Foto: Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto VW FE DELIKAN VOLKSWAGEN
Foto VW FE DELIKAN VOLKSWAGEN
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen