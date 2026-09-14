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FOTO Volkswagen za rekorde: Napravili ga da klizi kroz zrak

Mission Efficiency je prototip kupea s 2+2 sjedala, gotovo spreman za proizvodnju. Izrađen je na VW-ovoj MEB+ platformi i demonstrira kako se pomicanjem granica dizajna mogu postići revolucionarni rezultati u pogledu učinkovitosti. I već je srušio tri svjetska rekorda.
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Mission Efficiency
Misija ovog prototipa, kao što mu i ime govori, jest rušenje rekorda. I u tome je uspio, i to na tri različita polja. S koeficijentom otpora zraka od samo 0,158, "Mission Efficiency" tvrdi da je najaerodinamičnije cestovno vozilo na svijetu. | Foto: Volkswagen
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Misija ovog prototipa, kao što mu i ime govori, jest rušenje rekorda. I u tome je uspio, i to na tri različita polja. S koeficijentom otpora zraka od samo 0,158, "Mission Efficiency" tvrdi da je najaerodinamičnije cestovno vozilo na svijetu. | Foto: Volkswagen
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