FOTO Vozili smo novi Leapmotor B05: Povoljni kineski kompakt koji ne želi glumiti obični SUV

Dok gotovo svaki novi model dolazi kao crossover ili SUV, Leapmotor B05 ide protiv struje - i to mu odmah ide u prilog. Klasični kompakt duljine 443 cm sa stražnjim pogonom, 218 KS i cijenom od 25.900 eura nudi kombinaciju koju je teško naći u ovoj klasi. Auto smo vozili u okolici Frankfurta, gdje se brzo vidi je li automobil dobro složen samo na papiru - ili i u stvarnosti.
B05 je klasični kompakt s blagom kupeovskom siluetom, prozorima bez okvira i koeficijentom otpora zraka od svega 0,26 - brojka koja nije tu samo za reklamu.
| Foto: Leapmotor
B05 je klasični kompakt s blagom kupeovskom siluetom, prozorima bez okvira i koeficijentom otpora zraka od svega 0,26 - brojka koja nije tu samo za reklamu.
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Foto: Leapmotor
B05 je klasični kompakt s blagom kupeovskom siluetom, prozorima bez okvira i koeficijentom otpora zraka od svega 0,26 - brojka koja nije tu samo za reklamu.
| Foto: Leapmotor
Za razliku od većine električnih kompakta, B05 ne skriva bateriju u podnici na štetu visine - auto izgleda i vozi se prizemno, onako kako kompakt i treba.
| Foto: Leapmotor
Pogon je na stražnje kotače, omjer mase je 50:50, a ovjes kombinira McPherson sprijeda i multilink straga - osnova koja se rijetko viđa u ovom cjenovnom razredu.
| Foto: Leapmotor
Motor razvija 218 KS i 240 Nm, ubrzanje do stotke traje 6,7 sekundi, a najveća brzina iznosi 170 km/h - dovoljno za ugodno krstarenje i njemačkim autobanom.
| Foto: Leapmotor
U vožnji B05 djeluje stabilno i sabrano - ne poskakuje, ne gubi liniju pri bržim promjenama smjera, a upravljač je podešen za europski ukus bez pretjeranog umjetnog osjećaja.
| Foto: Leapmotor
Unutrašnjost je prostrana i moderna - sprijeda udobna sjedala, straga iznenađujuće puno prostora za noge zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 274 cm.
| Foto: Leapmotor
Središnji zaslon mjeri 14,6 inča i grafički je moderan, ali kao kod većine kineskih EV-ova - previše je funkcija preseljeno na ekran umjesto na fizičke tipke.
| Foto: Leapmotor
Prtljažnik prima 345 litara, a preklapanjem stražnje klupe raste na 1400 litara, uz 25 pretinaca za odlaganje u kabini.
| Foto: Leapmotor
Veća baterija od 67,1 kWh nudi doseg do 482 kilometra po WLTP-u, DC punjenje ide do 168 kW, a punjenje od 10 do 80 posto traje samo 24 minute.
| Foto: Leapmotor
U Hrvatskoj B05 kreće od 25.900 eura za Life verziju s manjom baterijom, dok Design s većom baterijom stoji 28.900 eura - prve isporuke očekuju se početkom srpnja.
| Foto: Leapmotor
Foto Leapmotor