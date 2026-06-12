TEST VOŽNJA FOTO Vozili smo novi Leapmotor B05: Povoljni kineski kompakt koji ne želi glumiti obični SUV

Dok gotovo svaki novi model dolazi kao crossover ili SUV, Leapmotor B05 ide protiv struje - i to mu odmah ide u prilog. Klasični kompakt duljine 443 cm sa stražnjim pogonom, 218 KS i cijenom od 25.900 eura nudi kombinaciju koju je teško naći u ovoj klasi. Auto smo vozili u okolici Frankfurta, gdje se brzo vidi je li automobil dobro složen samo na papiru - ili i u stvarnosti.