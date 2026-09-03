FOTO Xiaomi osvaja Europu: Uskoro stižu električni auti, a šire i brend kućanskih uređaja

Xiaomi je na sajmu IFA 2026 u Berlinu predstavio svoj najveći samostalni izložbeni prostor izvan Kine. Na više od 3300 četvornih metara kompanija je izložila više od 380 proizvoda i tehnologija, a u središtu nastupa je ekosustav „Human × Car × Home“, koji povezuje osobne uređaje, pametni dom i automobile. Kompanija je na sajmu pokazala kako zamišlja povezivanje različitih uređaja kroz umjetnu inteligenciju i operativni sustav HyperOS. Uz postojeće proizvode, Xiaomi je predstavio i nove tehnologije, automobile te planove za širenje brenda Mijia na europsko tržište.

- Tijekom godina proširili smo se sa pametnih telefona na pametni dom i pametna vozila, dok istodobno snažno ulažemo u temeljne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, operativne sustave, čipove i pametnu proizvodnju -rekla je Xu Fei, globalna direktorica marketinga Xiaomija.

Europa je pritom jedno od važnijih tržišta za kompaniju. Xiaomi navodi da očekuje ulazak svojih automobila na europsko tržište 2027. godine, dok se Mijia već širi u regiji.

Xiaomi predstavlja više od 380 proizvoda u okviru ekosustava „Human × Car × Home“

Xiaomijev prostor na IFA-i podijeljen je na tri glavna dijela: AI sutra, AI danas i portfelj „Human × Car × Home“.

U dijelu „AI sutra“ kompanija prikazuje koncept Xiaomi Vision Gran Turismo, dok se „AI danas“ fokusira na primjenu tehnologije u svakodnevnim situacijama. U tom dijelu izložbe nalazi se i Xiaomi SU7 Max, uz prikaze kuhinje, dnevnog boravka, spavaće i radne sobe.

Portfelj „Human × Car × Home“ obuhvaća više od 380 proizvoda podijeljenih u sedam kategorija: kuhanje i pohranu hrane, čišćenje doma, kvalitetu zraka, audiovizualnu zabavu, sigurnost i zaštitu, osobne uređaje te pametnu mobilnost.

Ideja je da različiti uređaji mogu međusobno surađivati, umjesto da svaki proizvod funkcionira kao zaseban sustav.

Xiaomi navodi da je njegova AIoT platforma dosegnula više od 1,1 milijarde povezanih uređaja, ne računajući pametne telefone, tablete i prijenosna računala. Platformu, prema podacima kompanije, koristi više od 175 milijuna korisnika i kućanstava.

Unaprjeđenje umjetne inteligencije u fizičkom svijetu

Xiaomi želi AI iz telefona i drugih ekrana proširiti na uređaje koji mogu međusobno surađivati i reagirati na kontekst.

Primjer koji kompanija prikazuje na IFA-i uključuje automobil koji tijekom vožnje prema kući koristi podatke poput lokacije, vremena i vremenskih uvjeta kako bi prije dolaska prilagodio rasvjetu i klimatizaciju u domu.

U drugom scenariju korisnik može zatražiti da se fotografija koju je upravo snimio ispiše, nakon čega više uređaja zajedno izvršava zadatak. Xiaomi pokazuje i situacije u kojima se rasvjeta, zavjese i temperatura automatski usklađuju s aktivnostima poput čitanja.

Cilj takvog pristupa je da korisnik ne mora pojedinačno upravljati svakim uređajem, već da sustav razumije kontekst i povezuje više uređaja u jednu radnju, uz korisničko odobrenje i kontrolu.

Izgradnja tehnoloških temelja za pametna iskustva

Xiaomi razvoj ekosustava temelji na ulaganjima u umjetnu inteligenciju, operativne sustave, čipove i pametnu proizvodnju. HyperOS pritom služi kao poveznica između različitih kategorija uređaja, uključujući telefone, automobile i proizvode za pametni dom.

Kompanija razvija i vlastite AI modele i projekte, među kojima navodi MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco i Xiaomi Miclaw.

Na području proizvodnje Xiaomi u Kini ima tvornice za pametne telefone, automobile i kućanske uređaje. Xiaomi Smart Factory ima godišnji kapacitet od približno 10 milijuna flagship pametnih telefona, dok tvornica u Wuhanu objedinjuje istraživanje i razvoj, proizvodnju i testiranje te ima 46 laboratorija.

Kompanija navodi i da u proizvodnji testira humanoidne robote. U Xiaomi Auto tvornici, primjerice, roboti se koriste za zadatke poput zatezanja matica, pri čemu je stopa uspješnosti u jednom takvom zadatku povećana s oko 90 na 98 posto.

Foto: Xiaomi

Xiaomi na IFA-i predstavlja i novu AI računalnu platformu za svoj ekosustav. Među uređajima je i Xiaomi 18 Fold, prvi flagship telefon kompanije s čipom Xiaomi XRING O3. Na sajmu je ponovno predstavljen i humanoidni robot CyberOne, koji može komunicirati s posjetiteljima gestama.

Xiaomi Auto donosi pametni ekosustav na ceste

Foto: Xiaomi

Automobilski dio Xiaomijeva nastupa uključuje tri vozila, od koncepta Vision Gran Turismo do aktualnih modela.

U središtu je Xiaomi Vision Gran Turismo, koncept električnog hiperautomobila razvijen za serijal Gran Turismo. Xiaomi navodi da je prva tehnološka kompanija koja se pridružila programu Vision Gran Turismo. Koncept je zamišljen kao virtualni automobil koji istražuje buduće smjerove dizajna, aerodinamike i interakcije.

Na izložbi su i Xiaomi SU7 nove generacije te Xiaomi SU7 Ultra. SU7 je povezan s HyperOS-om i Xiaomijevim ekosustavom, što omogućuje povezivanje automobila s korisnikovim osobnim uređajima i pametnim domom.

SU7 Ultra je model visokih performansi. Xiaomi podsjeća da je serijski SU7 Ultra u travnju 2025. postavio službeni rekord na Nürburgringu Nordschleife u kategoriji „Electric Executive Car“.

Xiaomi Auto od početka isporuka u ožujku 2024. do ožujka 2026. isporučio je više od 700.000 vozila u kontinentalnoj Kini. Kompanija planira ulazak na europska tržišta, uključujući Njemačku, tijekom 2027. godine.

Mijia se širi Europom s proširenim portfeljem proizvoda za pametni dom

Xiaomi je na IFA-i najavio širenje brenda Mijia, koji obuhvaća proizvode za pametni dom, na europsko tržište.

Mijia proizvodi mogu se povezivati i njima se može upravljati kroz aplikaciju Xiaomi Home. Xiaomi pritom želi povezati uređaje u različite scenarije korištenja, umjesto da se njima upravlja potpuno odvojeno.

Mijia trenutno obuhvaća više od 2000 proizvoda u više od 130 kategorija.

Xiaomi navodi da je dizajn također jedan od elemenata Mijijina portfelja. Proizvodi su razvijani prema dizajnerskoj filozofiji „Alive“, a do sada su osvojili više od 500 međunarodnih nagrada za dizajn.

Dugoročna ulaganja u istraživanje i razvoj

Xiaomi najavljuje nastavak ulaganja u istraživanje i razvoj, uključujući područja umjetne inteligencije, operativnih sustava, poluvodiča, pametnih vozila, robotike i pametne proizvodnje.

Kompanija očekuje da će između 2026. i 2030. godine u globalni istraživački i razvojni rad uložiti više od 24 milijarde eura.

Za europsko tržište Xiaomi najavljuje daljnje ulaganje u lokalni razvoj proizvoda, istraživanje i razvoj, maloprodaju i korisničke usluge.

Središnja ideja nastupa na IFA-i tako je povezivanje telefona, kućanskih uređaja i automobila u jedinstveni ekosustav, uz sve veću ulogu umjetne inteligencije u upravljanju tim uređajima.