Fuchs: 'Ovo je fer ponuda za svih, djeca moraju u školu'

Ova ponuda Vlade je fer u smislu kompromisa i mislim da bi je nastavnici trebali prihvatiti, kazao nam je bivši ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Kako ističe, izuzetno je važno da se štrajk prekine i da se djeca vrate u škole.

Na pitanje zašto premijer ne pristaje na povećanje koeficijenata složenosti poslova zaposlenima u školama, Fuchs kaže:

- Niti jedna strukovna grupacija nije do kraja sretna s koeficijentima koju su trenutno na snazi i svi bi mogli reći da nisu usklađeni s njihovim poslom. No izmjena koeficijenata jedne grupacije povlači zahtjeve i svih ostalih. Zato je premijer, kako je i sam istaknuo, predložio da se napravi ozbiljan pristup u uređivanju odnosa koeficijenata za sve grupacije. I da će ta ponuda biti na stolu odmah nakon izbora, te zove međunarodne stručnjake, kao i sindikate, da se uključe u procjes izmjena.

Upozorili smo gospodina Fuchsa kako su Državnom inspektoratu izmijenjeni koeficijenti, pa da ne stoji argument o zajedničkoj izmjeni, no on ističe kako je to novi ured, koji dosad nije ni postojao, te da će i Inspektorat ići u revidiranje koeficijenata kao i svi ostali zaposleni u državnoj i javnoj upravi.

Fuchs, koji je bio posebni savjetnik premijera po pitanjima provođenja kurikularne reforme i uspostavljanja nove Ekspertne radne skupine, ističe kako nastavnici i svi zaposleni u školama moraju vjerovati svojim sindikatima, te da nisu prevareni ovom ponudom, niti misli da će biti manipulacija sindikalnim glasačkim listićima.

Neće zabraniti štrajk

Na pitanje koji bi mogao biti sljedeći premijerov korak, Fuchs ističe kako zasad nema pravnih osnova za uvođenje radne obaveze ili sudske zabrane, ali da su upravo to učinili u zemljama poput Njemačke i Finske, gdje nastavnici imaju pravo na prosvjede, ali ne na štrajk.

- I kod nas je ustavno pravo na obrazovanje jače od prava na štrajk i na to bi se moglo pozvati pri eventualnom zahtjevu prema Ustavnom sudu - tumači.

No, kako neslužbeno saznajemo iz drugih izvora, sudska zabrana štrajka zasad Plenkoviću nije opcija.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.