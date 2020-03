Gameri, uključite svoja moćna računala u borbu protiv korone

Znanstvenicima koji diljem svijeta rade na razvoju cjepiva protiv korona virusa sada se i vi možete priključiti tako što ćete im posuditi snagu grafičkih kartica svojih gaming računala.

Folding@home je distribuirani računalni projekt koji je osmišljen još 2000. godine za računanje kompleksnih simulacija proteina. Ideja je da se obrada ogromnih podataka podijeli na male dijelove koji se preko interneta šalju na računala ili konzole kako bi ih mogli obraditi dok se ne koriste za igre ili rad. Na taj način svatko od nas je mogao dati svoj doprinos istraživanjima raka, Parkinsonove bolesti, a sada i borbi protiv korone.

Nvidia je pozvala brojne igrače koji koriste njihove moćne kartice da ih upregnu i uključe se u istraživanje.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work. Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19! Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv

Sve što trebate napraviti je skinuti Folding@home klijent na svoje računalo te instalirati aplikaciju. Možete ostati anoniman korisnik ili se čak i priključiti nekom timu. Sve što trebate napraviti je pokrenuti aplikaciju i na polju gdje birate koje istraživanje želite podržati, ostaviti opciju 'any disease' (bilo koja bolest) jer će softver staviti prioritet na sve projekte koji su povezani uz korona virus (COVID-19).

Do you want to help us fight #COVIDー19 ? Download our client from https://t.co/55uKn0rJem -> Install -> Set category to "ANY" #COVID19 is prioritized. GPU and CPU projects are up.



Connect with us if you want to do corp collab or donate your time.