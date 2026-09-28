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POVIJESNI LET

Gledajte uživo: Spacex-ova 'najmoćnija raketa ikad' na prvom letu u orbiti oko Zemlje

Piše Tin Žigić,
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Gledajte uživo: Spacex-ova 'najmoćnija raketa ikad' na prvom letu u orbiti oko Zemlje
Foto: SpaceX
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Danas u Teksasu, SpaceX planira povijesno lansiranje Starshipa, revolucionarne rakete koja bi mogla otvoriti vrata komercijalnim svemirskim letovima. Prijenos uživo bit će dostupan na YouTube kanalu SpaceX-a.

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SpaceX je danas uspješno lansirao Starship, najmoćniju raketu ikad izgrađenu, u planiranom prozoru između 14.15 i 15.30 sati po hrvatskom vremenu. Radi se o potpuno novom tipu svemirske rakete visoke 123 metra koja je dizajnirana za let do Mjeseca i Marsa, a ključna novost je da su oba dijela rakete - Super Heavy booster i sama letjelica Starship - predviđeni za višekratnu upotrebu. Lansiranje se odvilo s Boca Chice u Teksasu, a prijenos uživo i dalje možete pratiti na SpaceX-ovom YouTube kanalu.

Ovako je izgledalo polijetanje:

Video sa dijela rakete koji se vratio na Zemlju, sletio je u Meksički zaljev (Gulf of America):

Starship je stigao do orbitalnog leta: 

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