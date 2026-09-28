Gledajte uživo: Spacex-ova 'najmoćnija raketa ikad' na prvom letu u orbiti oko Zemlje

SpaceX je danas uspješno lansirao Starship, najmoćniju raketu ikad izgrađenu, u planiranom prozoru između 14.15 i 15.30 sati po hrvatskom vremenu. Radi se o potpuno novom tipu svemirske rakete visoke 123 metra koja je dizajnirana za let do Mjeseca i Marsa, a ključna novost je da su oba dijela rakete - Super Heavy booster i sama letjelica Starship - predviđeni za višekratnu upotrebu. Lansiranje se odvilo s Boca Chice u Teksasu, a prijenos uživo i dalje možete pratiti na SpaceX-ovom YouTube kanalu.

Live webcast of Starship's 14th flight starts now https://t.co/abZvBCJAm5 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Ovako je izgledalo polijetanje:

Video sa dijela rakete koji se vratio na Zemlju, sletio je u Meksički zaljev (Gulf of America):

Super Heavy has splashed down in the Gulf of America! pic.twitter.com/pEIjC2Aae1 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Starship je stigao do orbitalnog leta: