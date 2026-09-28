Gledajte uživo: Spacex-ova 'najmoćnija raketa ikad' na prvom letu u orbiti oko Zemlje

Danas u Teksasu, SpaceX planira povijesno lansiranje Starshipa, revolucionarne rakete koja bi mogla otvoriti vrata komercijalnim svemirskim letovima. Prijenos uživo bit će dostupan na YouTube kanalu SpaceX-a.
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SpaceX je danas uspješno lansirao Starship, najmoćniju raketu ikad izgrađenu, u planiranom prozoru između 14.15 i 15.30 sati po hrvatskom vremenu. Radi se o potpuno novom tipu svemirske rakete visoke 123 metra koja je dizajnirana za let do Mjeseca i Marsa, a ključna novost je da su oba dijela rakete - Super Heavy booster i sama letjelica Starship - predviđeni za višekratnu upotrebu. Lansiranje se odvilo s Boca Chice u Teksasu, a prijenos uživo i dalje možete pratiti na SpaceX-ovom YouTube kanalu.
Live webcast of Starship's 14th flight starts now https://t.co/abZvBCJAm5— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Ovako je izgledalo polijetanje:
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/40D8bXSkr2— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Video sa dijela rakete koji se vratio na Zemlju, sletio je u Meksički zaljev (Gulf of America):
Super Heavy has splashed down in the Gulf of America! pic.twitter.com/pEIjC2Aae1— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Starship je stigao do orbitalnog leta:
Starship’s ascent burn is complete. Starship is now on a passively safe suborbital trajectory as teams check systems to confirm we are good to proceed to orbit today pic.twitter.com/Q5OJnmAD59— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
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