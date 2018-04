Godišnji odmor u svemiru? Ako imate 9,5 milijuna dolara, može

Prvi hotel u svemiru počeo je primati rezervacije. Nazvan Aurora Station, hotel će svakako biti vanzemaljska destinacija koja definitivno nudi sobu s pogledom, piše britanski Sun.

- Želimo ljude odvesti u svemir jer je to posljednja granica naše civilizacije - izjavio je mozak projekta Frank Bunge.

Njegova kompanija Orion Span planira lansirati svemirsku postaju koja će raditi kao hotel krajem 2021. godine, a goste će početi primati 2022. Svemirska postaja će u otprilike 42 kvadrata moći primiti četvero gostiju te dva člana posade, a gosti će u Aurora Station boraviti 12 dana na 321,8 km udaljenosti od Zemlje.

We're excited to announce Aurora Space Station, the world's first luxury space hotel. Waitlist reservations are now open. https://t.co/xSYcdeJbAo @OrionSpan #AuroraStation pic.twitter.com/6MKp6iPGns